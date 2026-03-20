Gran Canaria planta futuro: la Finca de Osorio rebosa de vegetación autóctona por el Día del Árbol y del Síndrome de Down

La Finca de Osorio, en Teror, fue escenario de una plantación de especies autóctonas con motivo del Día del Árbol y del Día del Síndrome de Down, que se celebran el 21 de marzo. Durante la jornada se plantaron ejemplares propios del monteverde canario, como madroños, cresta de gallo y aceviños, contribuyendo a la recuperación y mejora de este espacio natural de la isla.

La actividad fue promovida por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias y organizada en colaboración con Oficinas Verdes de Canarias y la Fundación Foresta, contando además con la participación de usuarios de la Asociación Down Las Palmas.

La viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, Julieta Schallenberg, presidió el acto y destacó la importancia de este tipo de acciones y agradeció la participación de todas las entidades implicadas, resaltando el carácter colaborativo de la jornada. Señaló que “la cooperación entre administraciones públicas, entidades ambientales y colectivos sociales es fundamental para proteger el medio ambiente y fomentar la sensibilización sobre nuestros bosques y espacios naturales”.

Además, subrayó el valor de realizar la plantación en un lugar emblemático y de gran relevancia, al tratarse de la primera y única finca de Canarias inscrita en el Registro de Huella de Carbono del Ministerio para la Transición Ecológica. Esta iniciativa servirá también de referencia para la puesta en marcha del Registro Canario de la Huella de Carbono, en el que se espera que pronto puedan inscribirse muchas más fincas y espacios de todas las islas.

Por su parte la directora de la Fundación Foresta, Alicia Rodríguez, destacó la importancia de estas acciones para la protección del patrimonio natural del archipiélago. “Con esta actividad seguimos preservando nuestra biodiversidad y acercando a la sociedad la conciencia sobre la necesidad de conservar lo que tenemos”, señaló. La jornada contó además con la participación activa de miembros de Down Las Palmas, reforzando el carácter inclusivo y educativo de la iniciativa mientras celebraban también su Día Mundial.

Día del Árbol o Día Internacional de los Bosques

El Día del Árbol, también conocido como Día Internacional de los Bosques, tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de cuidar y preservar todas las áreas forestales del planeta y la supervivencia de las especies que dependen de ellas. La fecha coincide con la entrada de la primavera en el hemisferio norte y del otoño en el hemisferio sur, y fue establecida por la ONU. En España, la celebración tiene tradición desde 1805, recordando la importancia de proteger bosques y superficies arboladas y poner en valor sus beneficios ambientales.

En la misma fecha se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, proclamado por la Asamblea General de la ONU en 2011 para promover la conciencia social sobre esta condición y reconocer la dignidad, la autonomía y las contribuciones de las personas con discapacidad intelectual. De este modo, ambas celebraciones se unen en una misma jornada, combinando la concienciación ambiental con la promoción de la inclusión social y la diversidad.