Huesa Bermeja puede quedar incomunicada por la borrasca Therese

La Concejalía de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana está comunicando esta tarde a todos los vecinos y vecinas de Huesa Bermeja el riesgo que conlleva transitar por dicha carretera durante esta tarde noche y las altas probabilidades de que puedan quedar completamente incomunicados por las lluvias que se esperan durante esta noche y esta madrugada.

El Ayuntamiento ha decidido cursar este aviso mediante efectivos de la Policía Local y Bomberos en en situación de alerta como medida preventiva ante la crecida que está experimentando la cuenca de Soria-Arguineguín en la zona de El Caidero, alimentado por la rotura del Canal de La Lumbre y las aguas provenientes de los numerosos barrancos y barranquillos de las laderas que jalonan el Barranco, y que ya provocaron desde la madrugada de este viernes su desbordamiento en varias zonas del recorrido del cauce, lo que motivó el cierre cautelar de la carretera GC-500 desde Las Crucitas hasta el punto kilométrico 13.

Desde la Concejalía de Seguridad y Emergencia dirigida por el teniente de alcalde José Carlo Álamo también se está informando a los vecinos y vecinas de Huesa Bermeja que el Ayuntamiento tiene habilitado el Pabellón de Deportes de El Tablero como albergue temporal para atender a las personas que puedan verse afectadas por las incidencias de la borrasca. Hasta este momento se han atendido en dicho albergue a 22 personas y tres animales.

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En el municipio de San Bartolomé de Tirajana los efectos de la borrasca Therese se han concretado en desprendimientos leves en algunas vías, como la GC-60 a la altura de Fataga, el Puente de la Barca, en Tirajana, y en la carretera que une Taidía con Risco Blanco, que han sido solventados por los Servicios Municipales y Carreteras del Cabildo. También se produjeron incidencias con caídas de muros como el acaecido en El Águila Playa, y en el paseo de Bahía Feliz, que fueron acordonados rápidamente por efectivos de la Policía Local y Bomberos para seguridad de los posibles usuarios.