Indignación en Gáldar: captan a una persona saltándose el cierre por el temporal Therese en uno de los puntos más peligrosos

Una escena de imprudencia ha quedado registrada en la costa de Gáldar en plena jornada de temporal. Una persona ha accedido al paseo de El Agujero pese a que la zona permanece precintada por las autoridades debido a las condiciones adversas del mar.

En las imágenes, grabadas por testigos, se observa cómo el individuo sortea el cierre de seguridad y se adentra en un espacio restringido, ignorando las advertencias establecidas ante el fuerte oleaje que afecta al litoral de Gran Canaria en las últimas horas.

El paseo de El Agujero, como otros puntos del litoral, ha sido cerrado de forma preventiva ante el riesgo que supone la mala mar, con olas que pueden impactar con fuerza sobre la costa y generar situaciones de peligro en cuestión de segundos.

Este tipo de comportamientos no solo pone en riesgo la integridad de la propia persona, sino que también puede comprometer la seguridad de terceros y obligar a la intervención de los servicios de emergencia en condiciones complejas. Las autoridades han insistido durante toda la jornada en la importancia de respetar los cierres y señalizaciones, especialmente en zonas costeras, donde el temporal puede provocar cambios bruscos en el estado del mar.

A pesar de ello, no es la primera vez que se registran escenas similares durante episodios de mala mar en el Archipiélago, en los que algunas personas acceden a zonas restringidas atraídas por la espectacularidad del oleaje.

Desde los servicios de seguridad se recuerda que estos accesos están limitados por motivos estrictamente preventivos y que ignorarlos puede tener consecuencias graves.