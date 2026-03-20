Ingenio habilita dos nuevas bolsas de aparcamiento para vecinos y comunidad educativa

El municipio de Ingenio ha puesto en funcionamiento dos nuevas bolsas de aparcamiento en distintas zonas de la Villa, con el objetivo de dar respuesta a la creciente demanda de estacionamiento y facilitar la movilidad de vecinos y vecinas. La primera bolsa se ubica en la trasera del Campo de Fútbol Pancho Ramírez, junto al establecimiento Lidl, en una parcela que colinda con la calle Océano Atlántico. Este espacio, que atiende tanto a una demanda vecinal como a las necesidades de las familias que utilizan la instalación deportiva, está compuesto por dos parcelas: una municipal de 995,40 metros cuadrados y otra privada de 1.714,28 metros cuadrados cedida mediante convenio. En conjunto, suman aproximadamente 2.700 metros cuadrados, lo que permite habilitar 109 plazas de aparcamiento.

El segundo espacio se ha acondicionado en el barrio de Las Majoreras, cerca del CEIP Barrio Costa, con acceso desde la calle Víctor Doreste. Esta zona de 600 metros cuadrados amplía las opciones de estacionamiento para residentes y para la comunidad educativa del centro. Para poner en funcionamiento ambas áreas, la Concejalía de Vías y Obras llevó a cabo trabajos de desbroce, nivelado y acondicionamiento del terreno, rebaje de aceras e instalación de señalética, entre otras mejoras.

Petición

La alcaldesa, Vanesa Martín, visitó este viernes los estacionamientos y destacó la importancia de estas actuaciones: “Se trata de una petición que día a día nos hacen nuestras vecinas y vecinos. Contamos ya con un nuevo espacio en La Capellanía, tras el campo de fútbol, de más de 2.000 metros cuadrados, y continuamos en Las Majoreras, cerca del centro educativo”. Martín subrayó además que la búsqueda de terrenos continuará en todo el municipio: “En El Carrizal ya hemos habilitado tres suelos más para la ciudadanía. Seguiremos trabajando para mejorar la movilidad y el estacionamiento en todas las zonas de Ingenio”.