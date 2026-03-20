Maspalomas 'obliga' a cambiar los actos de carnavales de Mogán y Carrizal

El aplazamiento a la semana que viene de la cabalgata de los carnavales de Maspalomas por la llegada de la borrasca ha obligado a los municipios próximos a reajustar su calendario festivo. Mogán lo hará el domingo de la semana que viene, y Carrizal de Ingenio lo deja para después de Semana Santa.

La gran cabalgata turística estaba prevista para este sábado. Pero el Ayuntamiento acordó en la tarde del jueves mudar el acto multitudinario al sábado de la semana que viene, a la vez que colocaba en otras fechas el resto de actos previstos para estos días. Esta decisión ha tenido un efecto en cascada.

Del sábado al domingo

Mogán ha anunciado su decisión de reprogramar su cabalgata del carnaval, que se celebrará el domingo 29 de marzo a las 12:30 horas. Inicialmente estaba prevista un día antes (el sábado 28), pero el Consistorio ha optado por mudar la cita «debido a su coincidencia con la Cabalgata del Carnaval de Maspalomas, fijada ese día».

Reunión celebrada este viernes en Ingenio, en la que participaron representantes del Ayuntamiento, Oficina de Seguridad, Policía Local y del Patronato del Carnaval de Carrizal. / LP / DLP

«Queremos evitar solapamientos y, sobre todo, que sea posible disfrutar plenamente de ambos eventos», ha manifestado el concejal de Cultura y Festejos, Mencey Santana, quien ha informado que otros actos también han sido reajustados, como el Carnaval en Familia y la Milla Solidaria ‘Kilómetros X Sonrisas’, que se trasladan del domingo 29 a la tarde del sábado 28.

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Pregón en Ingenio

Por su parte, el carnaval de Carrizal ha aplazado también su programación, trasladando los actos tras la Semana Santa. Salvo el pregón, que se celebrará el 26 de marzo a las 20.30 horas en la Sociedad de Carrizal, los carnavales se celebrarán del 6 al 12 de abril, resaltando la Gran Cabalgata y mogollón que tendrán lugar el sábado 11, y que se prolongará hasta las cinco de la madrugada.