NC celebra que el secretario avale el pase a no adscritos y ve “confirmado” el transfuguismo en Santa Lucía

Nueva Canarias da por válida la expulsión de seis ediles de Santa Lucía y confía en que pasen a no adscritos en el próximo pleno, que se celebrará el próximo jueves, día 26 de marzo. El secretario general de Nueva Canarias, Luis Campos, defiende que solo se está respetando la voluntad de los más de 8.200 votantes que apoyaron las siglas del partido en 2023 y el Pacto Antitransfuguismo.

El dirigente nacionalista sostiene que NC ha hecho “lo que tenía que hacer”, defender los intereses de la organización, de su militancia y de las personas que votaron la candidatura de Nueva Canarias Santa Lucía, a su juicio “traicionadas” cuando el alcalde y otros cinco concejales abandonaron el partido. Campos considera razonable que, si un cargo público deja la formación con la que fue elegido, entregue su acta; al no hacerlo, explica, el partido ha comunicado que ya no pertenecen a la organización, ha acordado su expulsión de la coalición electoral NC–Frente Amplio Canarista y ha pedido que se aplique el Pacto Antitransfuguismo y la legislación de régimen local.

Tras la decisión del secretario del Ayuntamiento de Santa Lucía de considerar válido el planteamiento de NC, Campos entiende que se abre la vía para que se ejecuten las consecuencias previstas: pérdida de adscripción a grupo político y paso a la condición de no adscritos. Asegura estar “satisfecho” porque, a su juicio, el secretario se ha limitado a constatar la expulsión comunicada por el partido y a encajarla en la normativa vigente, por lo que confía en que en el próximo pleno se materialice el cambio de estatus de los seis concejales.

El secretario general de NC evita pronunciarse todavía sobre una posible moción de censura y afirma que, por ahora, el objetivo del partido era ordenar la situación desde el punto de vista político y jurídico. No obstante, admite que la decisión del Ayuntamiento “abre escenarios nuevos” y que, en su momento, cualquier debate sobre una censura deberá abordarse internamente con la militancia y también con otras organizaciones.

Diferencias con el escrito presentado en San Bartolomé de Tirajana

Campos subraya que el caso tiene también derivadas para el PSOE, socio de gobierno de los concejales ahora señalados como tránsfugas. Recuerda que el Partido Socialista es firmante del Pacto Antitransfuguismo, cuyo espíritu incluye no gobernar con cargos considerados tránsfugas, por lo que entiende que para los socialistas se abre “un escenario complejo” que les obligará a tomar decisiones.

Respecto a la diferencia con San Bartolomé de Tirajana, donde un escrito similar no prosperó, Campos explica que entonces los concejales alegaron que, aunque habían roto con NC, seguían amparados por la coalición electoral, lo que fue aceptado en parte por el secretario municipal. Desde entonces, señala, el Consejo Político de la coalición NC–Frente Amplio Canarista acordó expulsarlos también de ese ámbito instrumental, de ahí que ahora se vuelva a plantear la aplicación del Pacto Antitransfuguismo primero en Santa Lucía y previsiblemente, en una fase posterior, en San Bartolomé.

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Desde la oposición, NC asegura que seguirá trabajando por el bienestar del municipio, pero reivindica que estaba “obligada” a defender sus siglas y a los votantes que apoyaron su papeleta en Santa Lucía. Campos insiste en que la decisión adoptada busca que, pese a la “situación desagradable” vivida en el Ayuntamiento, acabe prevaleciendo la voluntad popular expresada en las urnas y que el transfuguismo tenga consecuencias políticas y administrativas.