El restaurante de este municipio de Gran Canaria que no te puedes perder: cachopos XXL y cocina canaria casera que conquista los paladares

La gastronomía es uno de los principales motivos por los que se mueve el turismo, y en Gran Canaria hay multitud de restaurantes y bochinches que son obligatorios visitar tanto si visitas la isla como si vives en ella. Uno de esos restaurantes que no te puedes perder es Grill Sabor, un lugar perfecto para los amantes de la cocina canaria.

Los creadores de contenido gastronómico @grancanaria.atugusto han inaugurado una nueva serie en sus redes sociales llamada "21 municipios, 21 sabores", donde tiene como objetivo descubrir los sabores auténticos de la isla visitando un restaurante representativo en cada uno de los municipios de Gran Canaria.

Platos que no dejan indiferente a los clientes

En su visita, los tiktokers se decantaron por probar diferentes elaboraciones. Comenzaron por las papas volcánicas acompañadas de almogrote y miel de caña (8,50 €) y la ensalada de temporada con aliño casero (13,50 €), "simple, pero brutal", aseguran. Para continuar con los entrantes, también probaron las empanadillas de carne (3,90 €/ud) que viene bien cargas de relleno.

Como principales, se decantaron por las carrilleras ibéricas al vino tinto (17,50 €) que "se deshacían solas y ese sabor casero nivel abuela" comentan en el vídeo. Sin embargo, el plato estrella del restaurante son los cachopos XXL, con ternera tierna ay un relleno único. Ellos escogieron el de sobrasada y queso ahumado, que aseguran que es una opción ideal para tres personas por 40,90 €.

Como broche final, eligieron la tarta de queso y la delicia de limón, dos opciones perfectas para completar una comida con buena relación calidad-precio.

Ambiente acogedor y precios económicos

El restaurante se caracteriza por ofrecer un ambiente acogedor y un trato familiar para que los clientes se sientan como en casa y puedan disfrutar de una comida o cena en familia o con amigos. Además, ofrece precios muy competitivos y raciones generosas, especialmente sus cachopos.

Las carnes a la parrilla son otro de los imprescindibles. Se recomienda visitar el establecimiento con más comensales para poder degustar los diferentes platos que ofrecen.

Horario y ubicación

Restaurante Grill Sabor se encuentra en la calle de las Pellas, 2, en Firgas. El establecimiento abre de jueves a domingo en horario de 13:00 a 17:00 horas y de 20:00 a 23:30 horas. Además, un dato importante es que no cuenta con datáfono, por lo que se recomienda llevar efectivo para poder disfrutar de los platos que ofrece el local.

Una parada obligatoria para quienes busquen disfrutar de una comida abundante y de calidad en un entorno privilegiado en el norte de Gran Canaria.