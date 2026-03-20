Del rugido del barranco a un rescate contracorriente: el día que el sur de Gran Canaria miró al cielo con Therese

El sur de Gran Canaria pasó este viernes el día mirando a los barrancos. A su fuerza, a su ruido y a su capacidad de arrastrarlo todo. La borrasca Therese dejó en esta parte de la isla una jornada de tensión, barro, carreteras cortadas y vecinos pendientes del cielo y del agua, con la sensación compartida de que lo peor aún podía estar por llegar por la tarde. La imagen más delicada se vivió en Cercados de Espino, donde la crecida del barranco dejó a unas 200 personas incomunicadas por un cauce que separa Mogán y San Bartolomé de Tirajana. Con la carretera cortada durante horas por el ímpetu del agua, vecinos y vecinas siguieron de cerca una vaguada embravecida, llevándose por delante cuanto encontraba a su paso.

Allí, el estruendo del agua y el arrastre de cañas trazaron una escena que los vecinos describen con angustia. Paco Báez, Claudio Santana y Delia Méndez, junto a la presidenta de la Asociación de Vecinos Bentorey, Mesalina Hernández, relataron una mañana marcada por la incertidumbre y por la vigilancia constante del barranco, pendientes de lo que pudiera venir después. Porque, aunque en esta ocasión no hubo que lamentar daños personales ni materiales, el temor se mantuvo intacto durante toda la jornada. «Desde primera hora de la mañana, la situación fue muy angustiosa», confesaba Mesalina Hernández.

Trabajos de limpieza en Cercados de Espino. / ANDRES CRUZ

Al otro lado del barranco

Los vecinos coinciden en que el barranco bajaba con «una fuerza horrible». Entre el ruido del agua, las cañas arrastradas y la imposibilidad de pasar de un lado a otro, Cercados de Espino quedó aislado en un episodio que volvió a evidenciar la fragilidad de esta zona del sur cuando arrecia el temporal. Las familias no podían cruzar, los trayectos cotidianos quedaron suspendidos y, durante horas, lo único posible fue esperar y mirar al cauce con una mezcla de respeto e impotencia. Sin embargo, aquella concentración inevitable de vecinos a la orilla del barranco, reunidos desde primera hora para medir los efectos del agua, sirvió también para hacer visible un descontento que se remonta meses atrás.

Entre la preocupación por la crecida y la impotencia de verse otra vez al borde del barranco, los vecinos vinculan los destrozos a las obras de la central hidroeléctrica Chira-Soria y aseguran que llevan desde diciembre reclamando soluciones por los problemas que, a su juicio, está generando la actuación en el cauce. Lo ocurrido este viernes, repiten, no responde a un episodio aislado, sino al consecuencia de una situación que vienen advirtiendo desde hace tiempo y que ahora avisan con traducirse en movilizaciones y protestas. En plena emergencia, esa queja volvió a abrirse paso con fuerza, alimentada por una convicción compartida entre muchos residentes: que el barranco ha cambiado y que la advertencia llevaba demasiado tiempo sobre la mesa.

El rescate de una mujer de 80 años en El Pajar, arrastrada por la corriente de madrugada, condensó las horas más angustiosas de la borrasca.

Trabajos de limpieza en la GC-505. / ANDRES CRUZ

Un rescate in extremis

La madrugada dejó, además, uno de los instantes más sobrecogedores de la jornada en El Pajar, donde una mujer de 80 años fue arrastrada por la corriente en medio de la oscuridad y la violencia del barranco. Durante unos momentos, todo pareció quedar suspendido en esa imagen, cuando la mujer se resistía a ser vencida por el agua. Sin embargo, en mitad de esa virulencia irrumpió también el impulso más humano. Juan José Cerpa Trujillo, al que todos conocen como Ico, se lanzó con su tabla de surf para alcanzarla, mientras los bomberos de Puerto Rico acudían al lugar y se incorporaban al operativo hasta lograr sacarla del agua. En una jornada marcada por la fuerza desatada de la naturaleza, el gesto de Ico se convirtió en una de esas imágenes que resumen lo mejor de los días más difíciles: la reacción inmediata de quien decide no mirar hacia otro lado cuando ve a alguien en peligro.

En Vento, la lluvia también partió por momentos la vida cotidiana. Celia Outomuro pasó la mañana pegada al teléfono, tratando de mantener el contacto con su hijo y con su hermana, que se encontraban al otro lado de una carretera cortada por el agua. El aislamiento, en estos casos, no siempre se mide en kilómetros: a veces basta una llamada, una carretera impracticable y la imposibilidad de acercarse para que la angustia se instale con toda su fuerza. Algo parecido ocurrió en Peñones, un pequeño núcleo de apenas doce casas, donde los hermanos Daniel y Aday Hernández Machín se afanaban en retirar el barro de la carretera. Durante la noche, el barranco había rebasado hasta alcanzar la vía. Allí están acostumbrados a convivir con este tipo de episodios, porque «es normal que suceda», pero reconocen que hacía tiempo que no llegaba tanta agua. En esa frase cabe toda la memoria del sur: la de quienes saben leer el paisaje y distinguen cuándo una borrasca es una más y cuándo obliga a extremar la vigilancia.

Juan José Cerpa Trujillo 'Ico', junto al barranco de Arguineguín donde rescató a la mujer de 80 años arrastrada por el agua. / ANDRES CRUZ

En medio de una jornada de barrancos desbordados, Los Azulejos devolvieron una estampa insólita: pequeños caideros abriéndose paso entre la piedra.

Los caideros que dibujan el paisaje

Más abajo, en la costa de Arguineguín, el agua también devolvió estampas que muchos creían ya casi olvidadas. Alfonso Cazorla, vecino del enclave desde hace 66 años y natural de El Sao, observaba correr el barranco con la autoridad de quien ha visto mucho. Dice que hacía tiempo que no lo veía bajar así, aunque conserva un recuerdo todavía más poderoso: de pequeño llegó a verlo correr durante 18 días seguidos. En el sur, cada generación guarda en la memoria su propio temporal de referencia.

La borrasca dejó también escenas de belleza abrupta, casi en contraste con la tensión del día. En Los Azulejos de Veneguera, el agua dibujó pequeños caideros que transformaron el paisaje en una postal que se ha asomado durante el invierno húmedo. Hasta allí se acercó Manuel Sánchez, vecino de Tauro, acompañado de sus perros, Guanche y Chispa. Su presencia, en medio del día gris, ofrecía otra cara de la tormenta: la de una naturaleza desbordada que también regala estampas insólitas. Su conclusión, sencilla y luminosa, resumía ese contraste que tantas veces define a Gran Canaria incluso en los peores temporales: «Tenemos una isla preciosa».

Caideros en Los Azuelos de Veneguera. / ANDRES CRUZ

El abismo de la tarde

Por la tarde, la voz oficial vino a poner cifras a lo que el sur llevaba horas sintiendo a pie de barranco. Desde el Cecopin, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, confirmó que la borrasca había ido cumpliendo las previsiones, con incidencias por desbordamientos, cortes de carreteras, fallos eléctricos y afecciones en viviendas, y advirtió de que la situación podía empeorar de cara a la madrugada del sábado. En San Bartolomé de Tirajana, además, el Ayuntamiento alertó del riesgo de que Huesa Bermeja quedara incomunicada y habilitó el pabellón de El Tablero para atender a vecinos afectados, en una tarde que dejó en el sur la sensación de que el temporal aún no había dicho su última palabra.

Con todo, la crónica de esta jornada en el sur se fue escribiendo así, a pie de carretera, junto a barrancos convertidos en abismo y con los vecinos pendientes del cielo. Therese golpeó el sur de Gran Canaria con toda la dureza del agua desbocada, pero también retrató la resistencia cotidiana de sus vecinos. Los que llaman para saber si los suyos están bien. Los que limpian barro a pie de carretera. Los que miran el barranco con respeto y memoria. Y los que, incluso en medio del susto, siguen encontrando en la isla una belleza intacta.