La suerte de la Lotería Nacional aterriza en Canarias: el primer premio también se vende en Gran Canaria

El sorteo de la Lotería Nacional celebrado el jueves 19 de marzo de 2026 ha repartido premios en distintos puntos del país y ha dejado una noticia destacada para el archipiélago, ya que el primer premio también se ha vendido en Canarias, concretamente en Las Palmas de Gran Canaria. El número ganador del sorteo ha sido el 30.000, agraciado con 300.000 euros al número, lo que equivale a 30.000 euros por décimo, según los resultados oficiales publicados por Loterías y Apuestas del Estado, organismo público responsable de la gestión de este histórico juego en España.

La presencia de un premio de esta categoría en Gran Canaria vuelve a situar a las islas en el mapa de la fortuna de los sorteos estatales, un hecho que suele despertar gran interés entre los participantes habituales de la Lotería Nacional y entre quienes cada semana comprueban sus décimos con la esperanza de ver aparecer su número entre los agraciados.

El primer premio también se vende en Gran Canaria

El gran protagonista del sorteo ha sido el 30.000, número que se ha llevado el primer premio dotado con 300.000 euros al número. Este premio principal se ha vendido en varias administraciones repartidas por diferentes provincias españolas, lo que ha permitido que la suerte llegue a distintos territorios. Entre todas ellas destaca la administración situada en Plaza de la Candelaria, 12, en Las Palmas de Gran Canaria, donde también se distribuyeron décimos del número premiado.

Que el primer premio haya pasado por Gran Canaria supone una noticia especialmente relevante para Canarias, ya que este tipo de premios no solo generan gran expectación entre los jugadores, sino que también suelen convertirse en motivo de celebración en las administraciones que han vendido los décimos afortunados.

Además de en Las Palmas de Gran Canaria, el número 30.000 también fue consignado en diversas localidades españolas como Llodio (Álava), Albacete, València, Almería, Cáceres, Granada, Huelva, Lleida, Madrid, Murcia, Valencia, Valladolid, Málaga y Zaragoza, lo que refleja el amplio reparto territorial de este premio.

La Lotería Nacional mantiene así su carácter de sorteo de alcance estatal, capaz de repartir premios en diferentes rincones del país en cada edición.

El segundo premio del sorteo

El sorteo de este jueves también ha repartido un segundo premio que ha correspondido al número 60.000, dotado con 60.000 euros al número, lo que supone 6.000 euros por cada décimo premiado.

Este premio ha sido vendido en distintas administraciones ubicadas en Sabadell (Barcelona), Puerto de Santa María (Cádiz), Aguilar de la Frontera (Córdoba), Águilas (Murcia), Paterna de Rivera (Cádiz) y Valladolid.

Aunque el segundo premio no ha recaído en Canarias en esta ocasión, el protagonismo del archipiélago en el sorteo ha quedado marcado por la presencia del primer premio en Gran Canaria, un hecho que vuelve a situar a las islas entre los lugares donde la suerte ha hecho parada.

Además de los premios principales, el sorteo de la Lotería Nacional ha otorgado los habituales reintegros. Los números agraciados han sido 6, 9 y 2, lo que significa que los décimos cuya última cifra coincide con alguno de estos números recuperan el importe jugado.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

Logo de Lotería Nacional / LP/DLP

Inicialmente deberás elegir el sorteo en el que deseas participar (siempre hay un mínimo de 4 sorteos disponibles a la venta).

Después deberás elegir el número de 5 cifras (décimo) con el que deseas participar en ese sorteo. Si lo deseas, puedes seleccionar tú las cifras de este número o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria, poniendo asteriscos en las cifras que no deseas seleccionar. Debes indicar también el número de décimos que deseas adquirir (entre 1 y 10).

Si eliges un número en concreto, ten en cuenta que este número puede no estar disponible para la venta por haberse vendido ya o por venderse solamente a través de alguna de nuestras Administraciones de Loterías.

Los décimos generados son virtuales (nunca te enviaremos tu décimo en papel, pues estos se venden en exclusiva en las Administraciones de Loterías) pero participan en los sorteos en las mismas condiciones que los décimos de papel y con las mismas probabilidades de ganar premios. La única diferencia es que si has comprado un décimo en papel deberás presentar este para optar a cobrar posibles premios, mientras que en el caso del online recibirás tus premios exactamente igual que para el resto de juegos sin necesidad de que presentes nada.

El precio de cada décimo depende del sorteo en el que participe:

Si es un sorteo de jueves, cada décimo cuesta 3 euros.

Si es un sorteo ordinario de sábado, cada décimo cuesta 6 euros.

Si es un sorteo especial de sábado, cada décimo cuesta 12 o 15 euros.

Si es un sorteo extraordinario, cada décimo cuesta 20 euros.

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Tendrás premio si tu número (o alguna de sus cifras) sale elegido en el sorteo dentro de la distribución de premios que tiene ese sorteo previamente establecida: primer premio, segundo premio, terminación, aproximación, reintegro…).