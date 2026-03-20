La tarjeta del empleado de SPAR Gran Canaria facilita descuentos a más de 7.000 hogares

Más de 7.000 personas de la empresa SPAR Gran Canaria y sus familias disfrutan de un ahorro directo en sus compras gracias a la tarjeta de empleado, que permite reducir hasta un 8% el coste de la cesta de la compra.

La compañía refuerza su modelo empresarial centrado en las personas, consolidando una iniciativa que ha pasado del 5% al 8% de descuento en las compras realizadas en los más de 200 puntos de venta SPAR en Gran Canaria. Este ahorro es aplicable a todos los productos y es compatible con los cupones del programa Mi SPAR Club, permitiendo incrementar aún más el ahorro final.

Este descuento exclusivo no solo se consolida como un apoyo directo y tangible a la economía de los hogares canarios, especialmente relevante en el contexto actual, sino que también fortalece el sentido de pertenencia, el bienestar del equipo y el compromiso con las personas que forman parte de SPAR Gran Canaria.

El descuento de la tarjeta de empleado se aplica de forma automática sobre el importe total de cada compra, haciendo que su utilización sea sencilla, ágil y sin trámites adicionales. Para acceder a estas ventajas, los empleados deberán presentar una solicitud individual y formalizar correctamente la vinculación de sus beneficiarios.

Otros beneficios

La cadena de supermercados, integrada por más de 3.600 profesionales, continúa ampliando sus programas de bienestar corporativo. Entre ellos destacan el proyecto SPAR Te Cuida, centrado en fomentar hábitos saludables y la práctica de la actividad física entre los miembros del equipo; y SPARa Ti, que ofrece ventajas exclusivas en seguros, descuentos y más de 50 convenios con empresas locales vinculadas al deporte, la salud, el ocio y el bienestar.

Además, la compañía cuenta con el Plan de Becas SPAR Gran Canaria para el curso escolar 2025-2026. Este programa está dirigido a personas empleadas con hijos menores de 23 años matriculados en centros públicos y concertados, de las que ya se han concedido 84 becas.

La iniciativa, puesta en marcha por tercer año consecutivo, refuerza el compromiso real de SPAR con las familias trabajadoras, contribuyendo a reducir la carga económica asociada a la educación y favoreciendo la igualdad de oportunidades en el acceso y continuidad académica. Asimismo, impulsa el progreso educativo y social del entorno local, algo clave en su rol como empresa de referencia en el archipiélago.

SPAR Gran Canaria sigue apostando por el crecimiento profesional de su empresa a través de un plan de formación continuo, programas de prácticas con opciones de contratación, políticas que promueven la igualdad de oportunidades, así como un sistema de incentivos por desempeño y antigüedad.

Este conjunto de acciones consolidan el compromiso empresarial de la cadena grancanaria con el bienestar integral, la motivación y el sentido de pertenencia de todas las personas que forman parte de la organización.

Sobre SPAR Gran Canaria

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SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados canaria presente en los 21 municipios de Gran Canaria. A través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.