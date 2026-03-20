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El temporal golpea el sur de Gran Canaria con barrancos desbordados, carreteras cortadas y vecinos incomunicados

El temporal en Gran Canaria desborda el barranco de Arguineguín, corta carreteras y deja incomunicados a vecinos de Mogán y San Bartolomé de Tirajana, con especial incidencia en la GC-505

Barranco de Arguineguín desbordado

Barranco de Arguineguín desbordado

La Provincia

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

El sur de Gran Canaria concentra a esta hora algunas de las incidencias más relevantes del temporal, con especial impacto en los municipios de Mogán y San Bartolomé de Tirajana, donde la lluvia y el arrastre de agua han complicado la movilidad y el acceso a varias zonas.

El barranco de Arguineguín se desborda y corta carreteras

El barranco de Arguineguín se ha desbordado tras las intensas lluvias, en un episodio poco habitual que ha devuelto el cauce hasta su desembocadura. La situación se ha visto agravada en parte por las obras en la zona de Salto de Chira, ya que la canalización ha elevado el nivel del barranco hasta la altura de la carretera, provocando el desbordamiento.

En estos momentos, se observan cascadas en distintos puntos del municipio, incluidas zonas urbanas y la propia presa de Soria. La incidencia más destacada se registra en la GC-505, que permanece cortada a la altura de Las Crucitas y Cercados de Espino, dejando incomunicado el barrio de Caideros-El Horno, con unos 30 vecinos sin posibilidad de salida.

Vecinos incomunicados en la zona alta de San Bartolomé

A esta situación se suman las dificultades en la zona alta de San Bartolomé de Tirajana, donde el temporal ha dejado vecinos incomunicados en Montaña de Piedra Antón, en Taidía, debido al estado de las carreteras y el arrastre de materiales.

Los servicios municipales trabajan en la limpieza de todas las vías afectadas para restablecer la normalidad lo antes posible en estas áreas.

Desprendimientos en medianías ya resueltos

Durante la madrugada, el temporal provocó desprendimientos en varias carreteras, especialmente en la GC-60 a la altura de Fataga, así como en Tunte (La Culata) y en la vía que conecta Taidía con Risco Blanco, además del entorno del puente de La Barca. Todas estas incidencias han sido ya solventadas y las carreteras permanecen abiertas al tráfico.

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En el litoral del municipio se mantiene la prohibición de baño, y no está operativo el servicio de temporada, como hamacas y sombrillas. Por otro lado, el albergue municipal presenta una ocupación del 42%, con 21 personas alojadas de un total de 50 plazas, además de tres animales.

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