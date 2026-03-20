Urbanismo actúa con agilidad y solicita a la comunidad de propietarios la intervención sobre el muro caído en Playa del Águila

El área de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha emitido un decreto de medidas provisionales urgentes tras el derrumbe parcial de un muro de contención en los Apartamentos Águila Playa, ocurrido durante la noche del 18 de marzo por la borrasca Therese. La caída de la estructura de bloques, que afectó un tramo de aproximadamente 20 metros, provocó que los escombros quedaran esparcidos sobre la arena de la Playa del Águila, dejando además un talud de tierra expuesto con riesgo de nuevos desprendimientos. Ante los acontecimientos, el consistorio ha ordenado el precinto inmediato de la zona de deslinde con el dominio público marítimo-terrestre y el cierre del paseo marítimo afectado para garantizar la seguridad de residentes y bañistas.

Muro de Playa del Águila derrumbado

Por su parte, la concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez, detalló parte del contenido del dictamen técnico que fundamenta la orden municipal: “Cabe recordar que la titularidad del muro es privada y desde la concejalía debemos ordenar su reestablecimiento para evitar males mayores”. Además, añadió que “los informes de los técnicos municipales y de bomberos confirman que aún existe un riesgo real, dado que el tramo de muro que permanece en pie presenta un deterioro que compromete su estabilidad”. Por este motivo, se ha solicitado a los titulares que acometan las actuaciones necesarias para restituir la seguridad, incluyendo para ello el vaciado de piscinas próximas o la retirada de elementos pesados que puedan existir, como jardineras, para minimizar la carga sobre el talud.

La resolución municipal anuncia que el precinto se mantendrá vigente hasta que se acredite el restablecimiento de la seguridad. El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, ha subrayado la celeridad con la que se está interviniendo para proteger el interés general. “Estamos llevando a cabo actuaciones en los diversos puntos del municipio en los que se han producido incidencias. Por ello, quiero agradecer a los operarios y equipos de emergencia que están desempeñando sus funciones en unas condiciones tan complicadas”. A su vez, Marichal pidió a la ciudadanía “la máxima precaución, evitar zonas afectadas y seguir las indicaciones oficiales. Mientras tanto, seguiremos trabajando sin descanso para recuperar la normalidad lo antes posible”.