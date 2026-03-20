Una nueva carretera mejorará el acceso al barranco de Guayadeque en Gran Canaria

Una nueva carretera permitirá el acceso más seguro hacia el barranco de Guayaque, el accidente geográfico que separa los municipios de Agüimes e Ingenio. La nueva vía, que bordeará el casco de Agüimes con un acceso desde el entorno del cementerio, tendrá una longitud de unos 760 metros y contará con dos carriles de 3,30 metros de ancho, uno para cada sentido de la circulación, y arcenes de medio metro, según recoge el proyecto de la nueva entrada a Guayadeque desde la carretera GC-500. La actuación cuenta con un presupuesto de 3,5 millones de euros y deberá estar lista en un año.

El proyecto, ahora en trámita de evaluación de impacto ambiental, contempla la puesta en marcha del expediente de expropiación de los suelos necesarios para la obra, con una relación de fincas afectadas que supone algo más de 16.000 metros cuadrados y una inversión superior a medio millón de euros solo en indemnizaciones a propietarios, según datos del Cabildo, institución promotora de la obra.

El proyecto no es nuevo, pero sí se ha atascado durante años. De hecho, el interés en mejorar el acceso a Guayadeque ha ocasionado que el Ayuntamiento de Agüimes impulsase la obra desde hace ya diez años. Actualmente, el acceso a Guayadeque desde Agüimes en coche se realiza desde la calle La Orilla, a través de la GC-100, la vía que conecta con Ingenio, y el cruce para entrar a La Orilla es de baja visibilidad y se apoya en un espejo vial y una señal de stop en el suelo. Se trata de una calle muy estrecha y de gran pendiente como para permitir un tráfico fluido en doble sentido. A esto hay que añadirle que los vecinos, además de aparcar en la misma calle, una vez salen de sus viviendas acceden directamente a la calzada, con el correspondiente peligro que esto supone. La estrecha vía registra una intensidad media de 900 vehículos diarios, el 12% de ellos pesados, principalmente guaguas que visitan Guayadeque.

Nueva entrada a la altura del cementerio

Así, la nueva carretera partirá de la GC-550, ela via que conduce a Temisas, aproximadamente a la altura del cementerio, y enlazará con la vía que sube desde La Tablilla hacia la zona alta del casco, conectando con la salida hacia Guayadeque sin obligar a atravesar el núcleo histórico y con conexión con la GC-103. La idea del gobierno local es que una vez entre en servicio esta variante, la actual carretera de La Orilla se municipalice, se peatonalice en gran parte y quede reservada básicamente para el acceso de residentes, reduciendo al mínimo el tráfico de paso.

La zona por la que discurrirá la nueva carretera se encuentra ocupada principalmente por fincas particulares, por lo que se llevan a cabo las expropiaciones oportunas para su ejecución. Las obras consisten en la ejecución de un nuevo tramo de carretera que parte desde una glorieta a construir en la GC-550. Dicha carretera discurrirá junto al cementerio municipal hasta llegar a conectar con la glorieta de San Sebastián, existente en la zona de La Tablilla. Dicha glorieta será eliminada para darle continuidad a la nueva vía, dejando en su lugar una zona adoquinada de acceso al casco antiguo del pueblo.

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, destaca la importancia de la ejecución de este proyecto "impulsado por el Ayuntamiento desde hace varios años, ya contemplado en el planeamiento municipal aprobado en 2017 como variante de acceso a Guayadeque".