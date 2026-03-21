La Aldea rebosa de agua y alegría con la borrasca Therese

La borrasca Therese dejó este 21 de marzo una imagen desigual en Gran Canaria: mientras el sol se abría paso en la capital, el este y el sur, en otros puntos de la isla se sucedían los incidentes, con cortes de carreteras, desprendimientos, desalojos y algunos rescates. Pero en La Aldea de San Nicolás la lluvia que trajo el temporal hizo rebosar las presas y crecer los barrancos, una escena "histórica" que los vecinos vivieron como una celebración colectiva con campanas, voladores y el ritmo de la Rama.

La carretera hacia La Aldea de San Nicolás mostraba rastros de rocas y el mar que la serpentea reflejaba bajo un sol inestable tonalidades barrosas, como charcos en medio de la inmensidad azul que se funde con el cielo. Al interior, desde la cresta de los montes verdosos que custodian la vía, el agua discurría generosa en forma de cascada por los barrancos, mientras el viento a rachas mece y a rachas golpea las palmeras, los rabos de gato o las tabaibas por la borrasca Therese.

Vistas de Agaete desde la costa oeste de Gran Canaria. / José Pérez Curbelo.

Durante la noche y la madrugada del sábado se sucedieron precipitaciones y fuertes vientos, fundamentalmente en cumbres, sureste y suroeste de Gran Canaria, que generaron desprendimientos y que se vinieran abajo firmes en algunas carreteras. De hecho, en la red viaria insular se mantuvieron los cortes producidos en Aríñez, Ayacata, la vía entre Artenara y La Aldea de San Nicolás, La Crucita, El Carrizal de Tejeda, los accesos a Tirma y el Andén Verde, o en la GC-210, cortada por el desagüe de la presa de El Parralillo.

Una de las vías más afectadas ha sido el tramo de la GC-60 entre Tejeda y Ayacata, donde los operarios han trabajado en demoler una piedra de más de 15 toneladas que causó considerables daños en la carretera. El Cabildo de Gran Canaria, en coordinación con los municipios, resto de administraciones y cuerpos de seguridad y emergencia, mantuvo su dispositivo en el marco de la fase de alerta del Plan Insular de Protección Civil en nivel 1, con un operativo formado por más de 1.200 profesionales.

Durante el trayecto a La Aldea, dos agentes abrigados a bordo de un vehículo de la guardia civil custodiaban la vía hasta El Risco: "Sin incidencias", revelaban, en torno a las 10.00 horas. En el barranco de El Risco, el agua corría enfangada, con virulencia, mientras la tierra a sus lados mostraba, aún frescas, huellas de neumático. La desembocadura de la playa de El Risco no invitaba al baño. Pero Agaete ya auguraba lo que mostraría La Aldea, donde las nubes ya cubrían el cielo.

Barranco con agua en El Risco (Agaete). / José Pérez Curbelo

La crecida “histórica” del barranco

En las proximidades de su barranco, un centenar de personas miraban correr el agua y grababan con su móviles el momento más esperado. "Mira, ahí viene la crecía". Un torrente espumoso y enfangado descendía y aumentaba el caudal, ensanchando las orillas y generando una escena calificada de "histórica" por los aldeanos debido a la cantidad de años que no se vislumbraba algo remotamente similar. "¡Aplaudan, coño!". "¡Pónganse de rodillas!", vitoreaban los asistentes.

Un grupo de personas ante el barranco de La Aldea. / José Pérez Curbelo.

“Esto es histórico para nosotros”, asegura Rosi, vecina del municipio. “Llevamos desde 2010 o 2011 sin ver rebosar las tres presas (Siberio, El Parralillo y El Caidero de La Niña). Esto para nosotros es ganarnos la lotería, es oro. Tengo 42 años y esto solo lo recuerdo de pequeña, ver esta emoción. Mira a toda la gente que hay. Esto es para nosotros es una fiesta. La Aldea lo necesitaba”.

Según Rosi, la borrasca se hizo sentir en el pueblo con mucho viento y algún chubasco, porque la lluvia donde realmente cayó fue en el centro, “en la zona de Inagua y en la cuenca de Tejeda, que llenó las presas”. Sobre la concatenación de borrascas en la Isla, Rosi considera que “ha venido de lujo” y deseó que continúen. “Este invierno ha sido maravilloso. Mi hijo tiene 13 años y algún barranco pequeño ha visto correr porque viene de Inagua o La Gambuesilla, pero ver esto así, no lo había visto nunca”, agregó.

Crecida del barranco de La Aldea. / José Pérez Curbelo.

“Hasta ganas de llorar”

Ante la crecida, el tractor había ido hacia abajo para desembocar el charco. "Vamos a ver cómo sale por allí", decía una vecina apremiando a su acompañante. En una conversación telefónica otra residente anunciaba la buena nueva: "Acaba de llegar el agua, tengo hasta ganas de llorar, ¡chos, qué pasada"". Es Yasmina, vecina del municipio y concejala del PSOE en la oposición. Muestra en sus brazos el vello erizado.

“Es una noticia inmensa, una alegría que no puedo describir porque esto para nosotros es un regalo caído del cielo. Es salud, es dinero, es amor… es riqueza para los aldeanos, para el suelo y para todos. Yo no recuerdo algo así. Mis niños están aquí disfrutándolo porque esto es un hecho histórico para el municipio, tan solo hay que ver cómo está esto lleno de gente. Esto para nosotros es una fiesta”, relata con emoción Yasmina. Y lo de la fiesta no es un decir: en los aledaños de la Parroquia San Nicolás de Tolentino los vecinos bailaban al son de las campanas y el ritmo de la rama de Agaete.

Reboso de las tres presas

El motivo de la crecida del barranco es el reboso de las tres presas en el municipio, que comenzó la jornada anterior, cuando repicaron las campanas y sonaron los voladores: Siberio rebosó a las 11:40 horas y desde las 14:48 horas, Parralillo. Ambas, las dos más grandes, provocaron el llenado de la más pequeña, El Caidero de la Niña, desde donde regó de vida el barranco. También se llenaron El Vaquero (Agaete), Candelaria (Artenara), Las Hoyas (Artenara) Lugarejos (Artenara) y Los Pérez (entre Artenara, Gáldar y Agaete), donde incluso el Ayuntamiento de Agaete decidió desaguar.

Crecida del barranco de La Aldea. / José Pérez Curbelo.

La llegada de la lluvia a la zona del barranco de La Aldea, que fue progresivamente cogiendo intensidad, cortó el mágico momento y la grada se dispersó al instante. Bajo una estructura de madera al borde del barranco, con capuchas, algunos aguantaban: "Mira, mira, mira, que sigue llegando agua". "Va a rebosar", vaticinaban. Justo en ese momento llegaban agentes de la Guardia civil con sus chubasqueros para desalojar la zona ante la alta probabilidad de que la crecida siguiera creciendo. Ante este escenario, el Ayuntamiento intensificó la vigilancia del cauce de cara a tomar medidas por riesgo de desbordamiento.

Corte de acceso

Unas 15 minutos de lluvias dejaron las carreteras encharcadas y numerosos vehículos se agolpaban buscando otras zonas donde poder ver el agua correr. Ante la situación metereológica, la Policía Canaria cortó el acceso a las presas. "Está enorme, enorme. Está peligroso", decían operarios de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria, cuyo tractor ni siquiera pudo acceder a la zona. "Está imposible", refrendaba un agente de la policía canaria, que también explicaba a unos extranjeros que querían ver los embalses lo mismo.

La Policía Canaria impide el acceso hacia las presas de La Aldea por riesgo. / José Pérez Curbelo.

En el puente próximo a la entrada al pueblo el caudal llegaba a casi a la altura del viaducto, prácticamente tapando los arcos sobre los que se sostiene. En la escena hacía aparición un ciclista en manga de camisa y pantalones cortos, con su gorra hacia atrás, que regresaba en torno a las 13.00 horas de trabajar por la zona acordonada, tras salir a las 04.30 horas de la mañana. “Esta mañana que subí estaba lloviendo, pero no había tanta agua. Ahora ha aumentado bastante”, indicó Víctor.

Un ciclista cruza el puente de entrada a La Aldea ante la crecida del barranco. / José Pérez Curbelo.

Incidencias

Más allá de la bendición para La Aldea, el Ayuntamiento de Agaete puso a disposición el polideportivo del IES Pepe Dámaso para desalojar a los vecinos de El Hornillo y diferentes zonas cercanas al linde del barranco en el Valle ante el reboso de Los Pérez, un acontecimiento que ocurre por tercera vez en la historia del embalse. Según informó el Ayuntamiento de Gáldar, se desplegaron servicios de emergencia en la zona en colaboración con Agaete.

En Gáldar, un varón de avanzada edad fue rescatado en Barranco Hondo después de quedar solo e incomunicado en su vivienda, afectada por las fuertes lluvias de la borrasca. La intervención se desarrolló en un entorno con complicaciones de acceso, lo que elevó la complejidad del operativo y la necesidad de actuar con rapidez para garantizar la seguridad del residente. El hombre fue trasladado al centro de salud para su valoración médica, ya que presentaba signos de nerviosismo tras el episodio vivido.

Aunque en la zona sur de la isla el sol asomaba y la situación distaba mucho de la jornada anterior, en Arguineguín 200 personas continuaban incomunicadas en Cercanos de Espino por la crecida del barranco que separa Mogán y San Bartolomé de Tirajana.

Evitar desplazamientos a zonas altas

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha llamado a la población a que evite subir a la cumbre y otras zonas altas de la isla ante las incidencias por la borrasca Therese. "Le pido a la ciudadanía que no se le ocurra salir a visitar la cumbre o las presas, porque el peligro es muy serio. No programan hacen senderismo o caminar por distintas rutas del interior de Gran Canaria y no se desplacen por carretera si no es estrictamente necesario. El domingo parece que bajará la intensidad, pero iremos informando", agregó Morales.

En concreto, la Corporación señala que es importante la responsabilidad social para no interferir en el trabajo de los equipos de emergencias y, también, recuerda la importancia de evitar los barrancos. Además, remarca la prohibición de aparcar o transitar por cauces públicos en caso de lluvias intensas, así como la retirada de acopios de materiales o instalaciones que puedan ser arrastrados por posibles avenidas. En términos generales, apela a evitar cualquier uso de los barrancos o acciones que dificulten el flujo natural del agua durante el episodio de riesgo.

Además, el Cabildo advierte también del empeoramiento de las condiciones en el litoral, con previsión de olas de entre cuatro y cinco metros, por lo que recomienda no acercarse a la costa ni exponerse a situaciones de peligro.