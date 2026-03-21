La Aldea de San Nicolás intensifica la vigilancia del Barranco de La Aldea ante los efectos de la borrasca Therese

La Aldea de San Nicolás mantiene activo el seguimiento del cauce del barranco del municipio ante los efectos de la borrasca Therese en un contexto marcado por el aumento de las precipitaciones en zonas altas de la isla y la posibilidad de variaciones en el volumen y la velocidad del agua. La situación está siendo objeto de vigilancia constante por parte del Ayuntamiento y los servicios de emergencia en coordinación con el Cabildo de Gran Canaria.

En este sentido, el Cabildo de Gran Canaria ha activado desde hoy el Plan Insular de Emergencias de Gran Canaria (PEIN) Nivel 1, que permanecerá vigente hasta nuevo aviso ante la situación de varias presas que se encuentran aliviando por llenado, lo que puede generar desbordamientos en los cauces aguas abajo. Esta circunstancia refuerza la necesidad de extremar la precaución en todo el territorio insular.

En estos momentos, el Barranco de La Aldea presenta un caudal significativo con acumulación de agua en su tramo final, aunque sin haberse producido desbordamientos, salvo en su desembocadura. No obstante, desde el Consistorio se insiste en la necesidad de extremar las precauciones, especialmente entre la población residente en las proximidades del cauce ante el riesgo de crecidas puntuales derivadas de las lluvias que se están registrando en zonas como la cumbre y Tejeda.

El alcalde de La Aldea de San Nicolás, Pedro Suárez, ha estado durante la jornada supervisando in situ las labores de control y seguimiento en la zona afectada en coordinación con los equipos técnicos y de seguridad. Asimismo, mantiene contacto continuo y directo con Federico Grillo, Director Técnico de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, con el objetivo de evaluar la evolución de la situación y anticipar posibles medidas en función de los escenarios previstos.

"Estamos en un momento en el que la prudencia es fundamental. El barranco lleva agua y, aunque la situación está controlada, las lluvias en la cumbre pueden provocar un aumento repentino del caudal", ha señalado el alcalde, quien ha añadido que "pedimos a la ciudadanía que no se acerque a los cauces y que extreme las precauciones, especialmente quienes viven en zonas próximas porque la seguridad es ahora mismo la prioridad absoluta".

Desde el Ayuntamiento se recuerda que, aunque actualmente no se han producido desbordamientos salvo en la desembocadura, la evolución del episodio meteorológico puede generar cambios en cortos periodos de tiempo. Por ello, se insiste en seguir las recomendaciones de los canales oficiales, como el 112; limitar la movilidad innecesaria en zonas de riesgo y mantenerse informados ante cualquier actualización relacionada con la borrasca Therese.