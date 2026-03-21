“Soy la borrasca Therese y hoy no tengo ganas de llover”: el vídeo viral del humorista canario Aarón Gómez que arrasa en redes

Mientras el archipiélago permanece pendiente del tiempo y de los avisos meteorológicos, el humorista canario Aarón Gómez ha logrado sacar una sonrisa a miles de personas con un vídeo que ya circula con fuerza por redes sociales. En la grabación, el cómico se mete literalmente en la piel de la borrasca Therese y se dirige a los canarios como si fuera la propia tormenta la que hablara. El resultado es un monólogo lleno de ironía que juega con la incertidumbre de las previsiones meteorológicas y con la forma en la que, muchas veces, los temporales prometen más de lo que finalmente cumplen.

Con su característico tono cercano y desenfadado, Gómez arranca el vídeo con una presentación tan inesperada como divertida: “Hola, ¿qué tal? Soy la borrasca Therese. Quiero pedir disculpas a toda la población de Canarias…”

A partir de ahí, el humorista desarrolla un pequeño relato ficticio en el que la borrasca explica por qué no ha descargado todo lo que se esperaba.

“Hoy no tengo ganas de ir a la playa”

En el sketch, la tormenta se muestra casi como una persona con emociones, frustraciones y planes que no salieron como esperaba.

Según el relato humorístico del cómico, Therese explica que tenía intención de traer más lluvia y viento, pero que al final el plan se torció.

El motivo, siempre dentro del tono humorístico del vídeo, sería una cita fallida con otra borrasca: “Yo había quedado aquí con la borrasca Samuel… pero no apareció. Estoy bastante dolida”.

El monólogo continúa con una mezcla de ironía y referencias muy reconocibles para el público canario. La borrasca asegura que quizá mañana sí tenga ganas de llover, aunque tampoco lo promete del todo. “Mañana sí que me dejo llover… hoy no tengo ganas”.

La escena termina con una frase que resume perfectamente el tono del vídeo: una tormenta “desmotivada” que decide aplazar el temporal porque simplemente no le apetece.

Escaldón, compango y planes frustrados

Uno de los detalles que más ha hecho reír a quienes ya han visto el vídeo es la referencia a la gastronomía y a los días de lluvia en Canarias.

En el monólogo, la supuesta borrasca reconoce que sabe que muchos estaban esperando el temporal para quedarse en casa con platos contundentes de cuchara. “Sé que habían comprado para el compango, para el plato de cuchara… el escaldón”.

Con esta mezcla de meteorología y cultura popular canaria, el humorista convierte una simple previsión del tiempo en una escena cotidiana con la que muchos espectadores se identifican.

Porque si algo caracteriza los días de lluvia en las islas es precisamente eso: planes de sofá, comida caliente y ambiente casero.

Humor en medio del temporal

El vídeo ha comenzado a circular rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios han compartido el clip destacando el ingenio del humorista.

Noticias relacionadas

No es la primera vez que Aarón Gómez utiliza la actualidad del archipiélago para crear contenido humorístico. De hecho, su estilo suele basarse precisamente en convertir situaciones cotidianas o noticias del momento en pequeñas piezas cómicas que conectan rápidamente con el público canario.