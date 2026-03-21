Sin Cabalgata de Maspalomas… pero con fiesta: el plan de Anabel Pantoja tras el aplazamiento por la borrasca Therese

La borrasca Therese obligó a tomar una de las decisiones más difíciles del carnaval en Gran Canaria: aplazar la Cabalgata de Maspalomas prevista para este sábado 21 de marzo. El temporal, con lluvia, viento y avisos meteorológicos activos en el archipiélago, dejó a miles de personas con el disfraz preparado pero sin desfile.

Entre los afectados había residentes, visitantes y turistas que esperaban uno de los momentos más esperados del Carnaval Internacional de Maspalomas, una de las celebraciones más multitudinarias del sur de la isla.

Sin embargo, aunque el desfile no pudo celebrarse, las ganas de fiesta no desaparecieron. Y si alguien lo dejó claro en redes sociales fue Anabel Pantoja, que decidió improvisar su propio plan carnavalero.

Un plan alternativo para no quedarse sin fiesta

La influencer compartió con sus seguidores el plan improvisado que organizó en su propia casa después de conocerse la suspensión de la cabalgata.

Lejos de quedarse sin celebración, optó por montar un pequeño encuentro festivo en casa, demostrando que el espíritu del carnaval no depende únicamente de las carrozas o del desfile en la calle.

En redes sociales, muchos usuarios comentaban precisamente eso: que el carnaval puede adaptarse a cualquier lugar si hay ambiente, música y ganas de divertirse.