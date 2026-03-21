Sin Cabalgata de Maspalomas… pero con fiesta: el plan de Anabel Pantoja tras el aplazamiento por la borrasca Therese
La suspensión del desfile este 21 de marzo por el temporal no frenó las ganas de fiesta. La influencer mostró en redes el plan alternativo que organizó en su casa.
La borrasca Therese obligó a tomar una de las decisiones más difíciles del carnaval en Gran Canaria: aplazar la Cabalgata de Maspalomas prevista para este sábado 21 de marzo. El temporal, con lluvia, viento y avisos meteorológicos activos en el archipiélago, dejó a miles de personas con el disfraz preparado pero sin desfile.
Entre los afectados había residentes, visitantes y turistas que esperaban uno de los momentos más esperados del Carnaval Internacional de Maspalomas, una de las celebraciones más multitudinarias del sur de la isla.
Sin embargo, aunque el desfile no pudo celebrarse, las ganas de fiesta no desaparecieron. Y si alguien lo dejó claro en redes sociales fue Anabel Pantoja, que decidió improvisar su propio plan carnavalero.
Un plan alternativo para no quedarse sin fiesta
La influencer compartió con sus seguidores el plan improvisado que organizó en su propia casa después de conocerse la suspensión de la cabalgata.
Lejos de quedarse sin celebración, optó por montar un pequeño encuentro festivo en casa, demostrando que el espíritu del carnaval no depende únicamente de las carrozas o del desfile en la calle.
En redes sociales, muchos usuarios comentaban precisamente eso: que el carnaval puede adaptarse a cualquier lugar si hay ambiente, música y ganas de divertirse.
- El aplazamiento de la Gala Drag de Maspalomas impacta en la economía del centro comercial Yumbo
- La borrasca Therese hace peligrar la cabalgata del Carnaval de Maspalomas: esto es lo que dice la Aemet
- Estragos de la borrasca Therese en Gran Canaria: barrancos que corren, casas afectadas y nueva fechas para el carnaval de Maspalomas
- El restaurante de Gran Canaria escondido que triunfa con su cordero al horno: raciones abundantes y comida casera
- La concejala de Ingenio Alejandra Rodríguez presenta una denuncia contra el edil Sebastián Suárez por vulneración del honor
- Javi Blanco, el corredor de montaña que convierte su pasado con las drogas en un mensaje de superación para los jóvenes
- Cabildo y la UD Las Palmas llegan a un acuerdo para cofinanciar el Estadio de Gran Canaria, que se eleva a los 160 millones de euros
- Treinta años de espera por el enlace de Carrizal colapsan a diario la GC-1