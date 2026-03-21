Gran Canaria pide evitar desplazamientos a zonas altas y del interior por los daños de la borrasca Therese: "El peligro es muy serio"

El paso de la borrasca Therese continúa dejando una situación complicada en Gran Canaria, donde las autoridades han reforzado su llamamiento a la prudencia ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas. El Cabildo de Gran Canaria ha pedido este sábado a la población que evite desplazamientos innecesarios, especialmente hacia zonas altas y de interior, debido al riesgo real de desprendimientos, escorrentías y daños en carreteras.

El presidente insular, Antonio Morales, ha insistido en que la situación sigue siendo delicada y que los efectos del temporal, asociados a lluvias persistentes y viento fuerte, están teniendo un impacto significativo en distintos puntos de la isla.

Riesgo elevado en cumbres y carreteras

Las últimas horas han estado marcadas por precipitaciones intensas y rachas de viento, especialmente durante la noche y la madrugada del sábado. Estas condiciones han provocado múltiples incidencias, sobre todo en zonas de cumbre, así como en el sureste y suroeste de la isla.

Entre los principales problemas detectados destacan:

Desprendimientos de rocas de gran tamaño

Caída de ramas y árboles

Deterioro del firme en varias carreteras

Escorrentías de agua con gran fuerza

Uno de los puntos señalados por el Cabildo ha sido la zona de Aríñez, donde se han registrado daños en la vía. Además, se mantienen cortes o incidencias en carreteras estratégicas como las que conectan Artenara con La Aldea de San Nicolás, accesos a Tirma y el Andén Verde, o la GC-210, afectada por el desagüe de la presa de El Parralillo.

Barrancos activos y presas al límite

El Cabildo ha puesto el foco en el peligro que suponen los barrancos, que continúan llevando agua con fuerza debido a las lluvias acumuladas. Esta situación incrementa el riesgo de avenidas y arrastres.

En paralelo, varias infraestructuras hidráulicas han alcanzado su capacidad. El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria ha informado de que presas como El Vaquero, Candelaria, Siberio, Parralillo y Caideros se encuentran llenas, al igual que la de Lugarejos.

David Godoy Suárez/La Provincia

Llamamiento a la responsabilidad ciudadana

Las autoridades insulares han recalcado la importancia de la responsabilidad individual y colectiva para evitar situaciones de riesgo y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

En este sentido, se recomienda:

No acceder a zonas de cumbre ni a senderos

Evitar actividades al aire libre como senderismo

No circular por carreteras si no es imprescindible

Alejarse de barrancos y cauces

El presidente del Cabildo ha sido especialmente claro al pedir que no se visiten presas ni zonas de interior durante el fin de semana, subrayando que el peligro es “muy serio”.

Dispositivo de emergencias activado

El operativo desplegado para hacer frente al temporal está formado por más de 1.200 profesionales, entre efectivos de distintos cuerpos y servicios:

Policía local

Guardia Civil

Bomberos

Protección Civil

Cecopin

CECOES 112

Todos ellos trabajan de manera coordinada dentro del Plan Insular de Protección Civil (PEIN), actualmente en fase de alerta, con el objetivo de restablecer la normalidad en la red viaria y atender incidencias.

Uno de los puntos donde se actúa de forma coordinada es La Angostura, afectada por acumulación de agua.

Cierre de instalaciones y medidas preventivas

Como parte de las medidas adoptadas, el Cabildo mantiene el cierre de instalaciones al aire libre, así como de centros de interpretación y actividades en el exterior.

Además, el Consejo Insular de Aguas ha recordado una serie de normas básicas para reducir riesgos:

Prohibido aparcar en cauces públicos

No transitar por barrancos durante lluvias intensas

Retirar materiales que puedan ser arrastrados

Evitar cualquier obstáculo en el flujo del agua

Estas recomendaciones buscan prevenir tanto daños personales como materiales en un contexto de lluvias persistentes.

El impacto de la borrasca Therese en Mogán (Gran Canaria, 20/03/2026) / Andrés Cruz

Mala mar y riesgo en la costa

El temporal también afecta al litoral de Gran Canaria, donde se espera fuerte oleaje con olas de entre cuatro y cinco metros. Esta situación incrementa el riesgo en zonas costeras, paseos marítimos y puertos.

Por ello, las autoridades aconsejan:

No acercarse a la costa

Evitar actividades marítimas

Respetar señalizaciones y cierres

Evolución prevista del temporal

De cara al domingo, las previsiones apuntan a una posible mejoría de las condiciones meteorológicas, con una disminución de la intensidad del viento. No obstante, las autoridades insisten en que el escenario sigue siendo cambiante.

El propio Antonio Morales ha señalado que se continuará evaluando la evolución del temporal a través de la mesa de seguimiento activada, que permanecerá atenta a nuevas actualizaciones.

Aunque se espera una cierta estabilización, el Cabildo advierte de que no se debe bajar la guardia, ya que los efectos acumulados de la lluvia, como los desprendimientos o la saturación del terreno, pueden prolongarse más allá del episodio principal.