Canarias sufre 17 cancelaciones de vuelos y un desvío este sábado por la borrasca Therese

Los efectos de la borrasca Therese en el tráfico aéreo han provocado durante este sábado la cancelación de 17 vuelos en los aeropuertos canarios y un desvío.

En concreto, y según ha informado Aena, en el aeropuerto de Santa Cruz de La Palma, el más afectado, se produjeron nueve cancelaciones de vuelos con origen Tenerife Norte, cinco con origen Gran Canaria y uno desde Tenerife Sur.

En el aeródromo palmero también se ha producido un desvío, el de un vuelo que venía de Oporto y que tuvo que regresar a su aeropuerto de origen.

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Asimismo, en el aeropuerto de Valverde, en El Hierro, se han cancelado dos trayectos, ambos procedentes de Tenerife Norte.