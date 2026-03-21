Glück Quartet y Silvio Zalambani llevan el talento aldeano a la 12ª Cumbre Mundial del Tango en Granada

La Aldea de San Nicolás celebra la participación del Glück Quartet junto al reconocido saxofonista italiano Silvio Zalambani en la 12ª Cumbre Mundial del Tango, uno de los encuentros internacionales más relevantes dedicados a este género musical, que se celebra en Granada del 12 al 22 de marzo de 2026.

Este evento reúne durante varios días a músicos, bailarines, investigadores y compañías artísticas procedentes de distintos países, convirtiendo a la ciudad en un epicentro cultural de alcance global. La programación incluye conciertos, espectáculos escénicos y actividades multidisciplinares que reflejan la riqueza y evolución del tango como lenguaje musical universal.

En este contexto, la presencia de Glück Quartet, integrado por José Rivero, Javier Guerra, Giselle Ramos e Isidro Rodríguez, junto a Silvio Zalambani supone un importante reconocimiento al trabajo musical desarrollado en Canarias, situándolo en un escenario internacional de primer nivel.

El cuarteto ofrecerá dos actuaciones dentro de la programación oficial el domingo 22 de marzo: la primera a las 12:30 horas en el Centro Federico García Lorca y la segunda a las 19:30 horas en el Teatro Isabel la Católica, en una jornada que pondrá en valor la diversidad de estilos y enfoques contemporáneos del tango.

"Eventos como la Cumbre Mundial del Tango son una oportunidad única para el intercambio cultural y artístico", ha destacado el concejal de Cultura del Ayuntamiento de La Aldea, Víctor Juan Hernández, "que músicos vinculados a nuestra tierra formen parte de esta programación es una muestra del potencial creativo que tenemos y de la capacidad de conectar con propuestas de todo el mundo".

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La participación en la Cumbre Mundial del Tango no solo tiene un valor artístico, sino también representativo al permitir el encuentro entre creadores de diferentes países y favorecer nuevas conexiones que impulsan el desarrollo musical. Una experiencia que refuerza la proyección internacional del talento canario y consolida su presencia en circuitos culturales de referencia.