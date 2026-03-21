El Hotel Baobab Lopesan acoge una noche solidaria especial
La Fundación Querer, con Tiana Everitt del Castillo como maestra de ceremonias, reunió a 160 invitados y medio centenar de empresas en una gala para visibilizar las enfermedades neurológicas infantiles y recaudar fondos
Un total de 160 invitados participaron este viernes en una gran noche social. La espectacular sala KARISIMBI del Hotel Baobab fue el escenario del evento, donde además medio centenar de empresas colaboraron con la finalidad del evento.
Tiana Everitt del Castillo, patrona de la Fundación Querer fue la maestra de ceremonias, quien agradeció en la apertura la colaboración y generosidad de todas las empresas patrocinadoras y personas asistentes. “El objetivo es sacar del armario la pandemia que existe en Canarias sobre la falta de conciencia en visibilizar las enfermedades neurológicas que tienen los niños, y que sufren también sus familias. Visibilidad, conciencia, apoyo de parte de la sociedad y las administraciones es clave”.
Por su parte, Pilar García de la Granja, presidenta de la Fundación Querer, destacó la necesidad de incrementar la coordinación y las ayudas destinadas a los niños con enfermedades neurológicas. “En España no existe un plan para enfermedades raras que afecten al neurodesarrollo. Hay que visibilizarlo, romper ese tabú sociológico, familiar incluso, que existe porque sin conocimiento no hay ni tratamiento, ni diagnóstico, ni cura. Es necesario trabajar unidos, todos, administración, empresas, familias, profesionales, para alcanzar una solución”.
Enrique Rojas
La gala contó con la intervención del conocido psiquiatra y catedrático Enrique Rojas, quien desveló las claves de la felicidad a los asistentes, en una intervención magistral. “Quería poner mi granito de arena a la gran labor de la Fundación Querer. He querido darle una vuelta a mi intervención y enfocarlo desde una reflexión sobre qué es la felicidad. Tener equilibro y tener un proyecto de vida coherente y realista. Con amor, trabajo, cultura y amistad. Y viendo más lo bueno que lo malo en las situaciones que nos toca vivir. Hay que captar lo mejor de la realidad personal y colectiva, con un trabajo artesanal para alcanzar fines sociales”.
La noche estuvo cargada de sorpresas, como las actuaciones del actor de la mítica película Flashdance, Michael Nouri, o del cantante Fasur Rodríguez, que aportaron la nota musical a la velada.
La noche concluyó con una rifa solidaria, donde se sortearon desde cuadros de Pepe Dámaso, hasta noches de hotel, cenas en restaurantes, antigüedades, productos cosméticos, camisetas y balones firmadas por los jugadores del Real Madrid y el Atlético de Madrid, ilustraciones de Pepe Farruqo o hasta una joya de Saphir.
Una gran velada social, que puso de manifiesto la generosidad de los asistentes y de las empresas colaboradoras para contribuir al cuidado de niños y adolescentes con enfermedades neurológicas.
- El aplazamiento de la Gala Drag de Maspalomas impacta en la economía del centro comercial Yumbo
- La borrasca Therese hace peligrar la cabalgata del Carnaval de Maspalomas: esto es lo que dice la Aemet
- Estragos de la borrasca Therese en Gran Canaria: barrancos que corren, casas afectadas y nueva fechas para el carnaval de Maspalomas
- El restaurante de Gran Canaria escondido que triunfa con su cordero al horno: raciones abundantes y comida casera
- La concejala de Ingenio Alejandra Rodríguez presenta una denuncia contra el edil Sebastián Suárez por vulneración del honor
- Javi Blanco, el corredor de montaña que convierte su pasado con las drogas en un mensaje de superación para los jóvenes
- Cabildo y la UD Las Palmas llegan a un acuerdo para cofinanciar el Estadio de Gran Canaria, que se eleva a los 160 millones de euros
- Treinta años de espera por el enlace de Carrizal colapsan a diario la GC-1