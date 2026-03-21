Noelia Pulido, el sueño de una niña por ser guagüera

Noelia Pulido Rodríguez, del Cruce de Sardina, lleva nueve años al volante en la empresa de transporte interurbano de viajeros Global. Pulido es una de las once mujeres profesionales guagüeras del municipio que el Ayuntamiento de Santa Lucía rinde un homenaje con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Su vocación por lo que hace es tal que asegura que no se imagina trabajando en otro sector.

La chófer llegó al sector casi por herencia. Su padre fue chófer de la antigua empresa Salcai y ella cogió una guagua por primera vez cuando solo tenía diez años, una experiencia que la marcó para siempre y que convirtió en sueño el deseo de conducir vehículos grandes.

Noelia cuenta que cuando tuvo la oportunidad se sacó el carné profesional. Primero trabajó un año en las guaguas de La Pardilla y luego se presentó a las convocatorias de Global. Entrar en esa empresa fue, cuenta, uno de los días más felices de su vida y también de la de su padre, que llegó a emocionarse hasta las lágrimas cuando ella le dijo que quería ser chófer como él. Desde entonces suma nueve años en la compañía. «Me encanta mi trabajo», insiste.

La conductora es consciente de que desarrolla su carrera en un ámbito tradicionalmente masculinizado, pero afirma que desde el primer día se ha sentido «una más» dentro de la plantilla. Reconoce que compañeras que entraron antes que ella sí se toparon con más reticencias, pero en su caso destaca que jamás ha tenido problemas con sus colegas de profesión y que siempre ha sentido respeto y apoyo.

Con solo diez años cogió un volante de guagua, una experiencia que la marcó para siempre

Entre los pasajeros, la sorpresa de ver una mujer al volante aún es habitual, sobre todo entre mujeres mayores que se suben a la guagua y se alegran de ver a una conductora al frente de un vehículo de gran tamaño. También ha vivido episodios de machismo explícito, como el de un pasajero que al descubrir que ella era quien conducía la línea 25 entre Faro y Arinaga, se negó a viajar con una mujer y se bajó de la guagua. Ella recuerda que le respondió con una sonrisa y un «hasta la próxima» y continuó el servicio sin dejar que aquel gesto la afectara.

Noeli señala que en la carretera todavía percibe actitudes machistas, especialmente por parte de algunos camioneros que aceleran o la miran en ocasiones con desprecio cuando ella los adelanta, aunque insiste en que son «casos aislados» ya que la mayoría de profesionales la trata con absoluta normalidad.

Más allá de estas situaciones, Noelia habla de su oficio con auténtico entusiasmo. Le fascina la variedad de rutas. «Un día Arinaga, otro Las Palmas, otro Mogán», dice privada porque según ella le da la posibilidad de conocer personas de todas las nacionalidades.

La guagüera disfruta especialmente del trato con el público y a veces ayudar a turistas con poco español a localizar su hotel, estar pendiente de avisarles en la parada correcta y ver sus caras de alivio y gratitud cuando la oyen decir el nombre del destino por megafonía. Asegura que cuando recibe comentarios como «very good driver» (muy buena conductora), que algunos turistas le dedican al bajar, le cambian el día por completo y compensan cualquier mal momento que pueda haber tenido durante esa jornada.

«Cuando le dije a mi padre, que trabajaba en Salcai, que iba a ser chófer se le saltaron las lágrimas»

Con motivo de la conmemoración del 8 de Marzo, el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha decidido reconocer a las mujeres conductoras del municipio, un gesto que ella recibe «súper contenta» y del que se siente orgullosa porque visibiliza un trabajo que durante años ha estado muy asociado a los hombres.

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Noelia Pulido aprovecha ese escaparate para lanzar un mensaje claro y anima a muchas más mujeres a sacarse el carné de guagua y de camión, porque considera «espectacular» ver a conductoras y camioneras ocupando un espacio que ya no debería tener barreras de género. Su deseo es sencillo: sentarse frente al volante de esas guaguas que recorren Gran Canaria y seguir demostrando, kilómetro a kilómetro, que las mujeres también mueven el transporte público.