San Bartolomé de Tirajana organiza un convoy de emergencia para los vecinos del Barranco de Soria

La borrasca Therese “ha afectado de manera significativa al municipio de San Bartolomé de Tirajana” desde que se activó el Plan de Emergencia Municipal (PEMU) el pasado jueves a las 8 de la mañana, según informó este sábado el propio alcalde Marco Aurelio Pérez Sánchez, que compareció ante los medios de comunicación para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por este ayuntamiento con motivo de la borrasca Therese.

Marco Aurelio Pérez insistió en la necesidad de que la ciudadanía colabore con los cuerpos de seguridad y emergencia en la adopción de medidas de precaución y pidió evitar riesgos que pongan en peligro la propia vida y la de los equipos de emergencia. Destacó en ese sentido evitar los desplazamientos innecesarios y el respeto estricto a los cortes de carreteras.

Informó que el albergue provisional montado en el Pabellón de Deportes de El Tablero, gestionado por Cruz Roja y coordinado por los ayuntamientos de San Bartolomé, Mogán y San Mateo, está atendiendo con carácter comarcal en estos momentos a 24 personas, 3 perros y un gato. El dispositivo está permitiendo ofrecer un entorno seguro a las personas con mayores dificultades para protegerse ante esta situación.

El alcalde valoró la importancia de la coordinación operativa y la colaboración interadministrativa que están desarrollando desde el primer momento los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán, junto al Cabildo de Gran Canaria, “para ser mucho más efectivos en la prestación de los servicios de emergencia allí donde se requiere”.

En relación a esa colaboración destacó especialmente la actuación que están llevando a cabo los cuerpos de seguridad y emergencia y los servicios municipales de Mogán y San Bartolomé de Tirajana en el Barranco de Arguineguín, donde se está focalizando la atención a los vecinos y vecinas de los pueblos y barrios que jalonan los márgenes de la carretera GC-505, afectados desde la madrugada del viernes por el cierre de la vía debido a los desbordamientos prácticamente continuos del Barranco desde Las Filipinas hasta Las Crucitas. “Eso está impidiendo que los vecinos puedan regresar a sus casas o salir de ellas”.

Al respecto, Marco Aurelio Pérez informó que los efectivos de Cruz Roja, Protección Civil y Bomberos están organizando para esta tarde-noche un convoy de auxilio que permitirá acercar a sus casas a los vecinos que no han podido regresar a sus domicilios.

También informó que efectivos de Protección Civil y de la Guardia Civil han estado durante todo este sábado tomando nota y alcanzando la medicación que requerían los vecinos, siendo la insulina el medicamento más demandado.

Principales incidencias

Respecto a las principales incidencias provocadas por la borrasca Therese, Marco Aurelio Pérez destacó que comenzaron en la madrugada del jueves al viernes afectando principalmente a la zona de medianías, con numerosos desprendimientos en vías de comunicación como las del Sequero, Risco Blanco y Taidía, y la GC-500 que va de Las Crucitas a Soria. “Esas afecciones se han incrementado desde la noche del viernes a las zonas de Cercados de Araña, Ayacata, Las Salinas del Matorral y la Playa de Maspalomas, donde “el temporal del Sureste prácticamente ha arrebatado la arena de la playa dejándola prácticamente escarnada”.

El alcalde señaló que durante este temporal están operando los servicios de Bomberos, Protección Civil y Policía Local para que la población no perciba los grandes inconvenientes que está ofreciendo la borrasca en la operatividad de los servicios públicos. En ese sentido destacó que el Ayuntamiento ha tenido que rebajar la capacidad de la toma de agua de la desaladora para evitar la afección de sus filtros debido al enturbiado del agua del mar, y se ha roto la tubería principal de abastecimiento de agua de Campo Internacional, donde se está trabajando para el restablecimiento del suministro. “A pesar de esto se ha funcionado y seguimos dando los servicios. Sobre todo hemos intentado en colaboración con todos los cuerpos de seguridad que la población se mantenga en sus viviendas y no se produzcan traslados innecesarios, aunque se ha cometido alguna imprudencia, como el de una persona en un coche en Las Filipinas que se llevó el barranco y ha sido rescatada esta tarde”.

Marco Aurelio Pérez valoró la colaboración activa de la Guardia Civil en el Barranco de Arguineguín y en el acceso a las poblaciones, y también de los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de Protección Civil, que ha estado acompañando sobre todo en las actuaciones de los Servicios Sociales.

Ciclistas incívicos

El alcalde infoirmó que en los dos días de lluvias se han acumulado en la zona de medianías y cumbres del municipio 287 litros de agua por metro cuadrado, y que debido precisamente a los acumulados de lluvia en la cumbre de la Isla el Cabildo decidió esta misma tarde elevar la situación de emergencia a nivel 1, lo que obliga a que toda la coordinación y subordinación de los servicios municipales de emergencia queden en manos del Cabildo.

San Bartolomé de Tirajana organiza un convoy de emergencia para los vecinos del Barranco de Soria

Marco Aurelio Pérez insistió en que la población evite los desplazamientos innecesarios, sobre todo para no entorpecer las actuaciones de urgencia de los servicios de emergencia. Asimismo denunció el alcalde la poca colaboración que están mostrando muchos ciclistas en esta situación. “Han sido muchos los ciclistas que se han subido a sus bicicletas y han incumplido las recomendaciones metiéndose por carreteras cortadas, y eso nos ha provocado un bochorno por el incivismo de algunos de ellos”. Por eso pidió a los clubes y federaciones ciclistas que hicieran al respecto un llamamiento a los usuarios de las bicicletas, “porque las recomendaciones también son para ellos, porque ellos también ponen sus vidas en riesgo y ponen en riesgo la vida de las personas que luego tienen que acudir a su rescate en caso de necesidad”.

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GC-505

Respecto a la situación de la carretera GC-505, Marco Aurelio Pérez destacó que “varía por horas” debido a que las lluvias intensas y con viento en la zona de cumbre están llegando a la hora o a las dos horas a la cuenca del Barranco de Soria y Arguineguín porque están corriendo todos los barrancos de la zona de Ayacata y Cercados de Araña. “Los niveles del agua sobrepasan los encausamientos y nos encontramos con muchas zonas de la carretera con láminas de agua de hasta 20 centímetros corriendo con muchísima fuerza, provocando incluso que los coches de los servicios de emergencia no puedan pasar”, afirmó.