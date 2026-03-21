Viento
Therese deja sin luz a más de 2.000 personas y llena las presas de las Islas
El temporal deja cientos de incidencias, carreteras cerradas y zonas aisladas en el Archipiélago, mientras la inestabilidad se mantendrá hasta el domingo
MARÍA ALFONSO
Therese llegó a Canarias de forma desigual. Con un primer pistoletazo de salida durante la tarde del jueves, la jornada del viernes pisó con fuerza, especialmente en la zona sur del Archipiélago. El balance de la jornada de ayer según los datos del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, contabiliza la gestión de 400 incidencias, de las cuales solo 115 tuvieron lugar durante la madrugada del viernes.
Caídas de árboles, desprendimientos de rocas, daños en viviendas y cortes de suministro eléctrico, que han afectado a 2.294 personas; forman parte de un escenario que, tal y como recoge el último reporte del Cecoes de ayer a las 12.00 horas, obligó a movilizar a miles de efectivos. La lluvia, sin embargo, ha tenido un efecto positivo en el sistema hidráulico de las Islas.
Aunque todo el Archipiélago aún permanece en alerta, en menor medida se encuentran Fuerteventura y Lanzarote. Sin embargo, el panorama general aún se enfrenta a un episodio que seguirá activo hasta el próximo miércoles.
La borrasca deja unos días de contrastes también en Gran Canaria, con 40 incidencias, carreteras cortadas, barrancos desbordados y 1.200 efectivos desplegados por toda la Isla. Respecto al volumen del agua en las presas, seis de ellas se han llenado hasta alcanzar su máxima capacidad.
En concreto, a primera hora de la mañana de ayer, se contabilizó en los embalses un aumento de casi 600.000 metros cúbicos en el conjunto de las represas. Los diques de Candelaria, El Vaquero, Lugarejos, El Parralillo, Siberio y Las Hoyas ya se encuentran al máximo de su capacidad; más de 100.000 metros cúbicos han entrado en la del Mulato, alcanzando el 45% del total de su límite y las presas de Chira y La Gambuesa han recibido 322.000 y 34.000 metros cúbicos respectivamente. Finalmente, la Sorrueda está recibiendo un importante caudal, al igual que la de Caidero, apunto de rebosar.
También en la Isla, los efectos más complejos del ciclón recayeron en el barranco de Arguineguín, donde la crecida del cauce dejó situaciones de riesgo y aislamiento. Allí, los servicios de emergencia rescataron a una mujer que había sido arrastrada por el agua y logró mantenerse a salvo al agarrarse a un árbol hasta la llegada de los bomberos.
En la misma zona, el desbordamiento del barranco provocó el corte de carreteras y dejó a unas 200 personas de Cercados de Espino aisladas, a la espera de que descendiera el nivel del agua para restablecer las conexiones. De igual manera, el estado de las vías dejó incomunicados a varios vecinos de Montaña de Piedra Antón, en Taidía. También se planteó el desalojo de los grupos poblacionales de Huesa Bermeja y El Caidero.
El temporal ha tenido también un impacto directo en la red viaria. Permanecen cerradas desde ayer vías como la GC-505 en el barranco de Arguineguín, la GC-608, GC-606, GC-210 o el tramo antiguo de la GC-200 en La Aldea, afectadas por desprendimientos y arrastres de materiales.
Fuertes rachas de viento
Por otro lado, el viento ha sido uno de los protagonistas del episodio, con rachas que han superado los 100 kilómetros por hora en distintos puntos de la isla. Los datos más significativos se han dado en Agaete, con máximas de 123 km/h; en zonas de la cumbre con 110 km/h y en Agüimes y zonas del sureste y medianías, con rachas de 103 km/h.
En municipios como San Mateo, la madrugada del viernes dejó caídas de árboles, ramas y contenedores, así como cortes puntuales en carreteras. Mismas consecuencias sufrió Teror, donde tuvo lugar uno de los incidentes más llamativos: una carpa fue desplazada varios metros por el viento en la Plaza de Sintes hasta quedar empotrada contra un muro, sin causar daños personales. También se registraron desprendimientos en zonas de medianías como Las Lagunetas o Cueva Grande.
La isla vecina tampoco vivió menos revuelo. En Tenerife, el fuerte oleaje y el viento provocaron cortes de tráfico en la costa norte y el derrumbe de muros en localidades como La Caleta de Interián, además del cierre de vías como la TF-42 por seguridad.
En el ámbito aéreo, las condiciones meteorológicas han obligado a cancelar y desviar vuelos en aeropuertos como La Palma y El Hierro, mientras que en Gran Canaria la operativa se ha mantenido con relativa normalidad, con retrasos puntuales y algunos desvíos.
En paralelo, la Consejería de Educación mantuvo ayer por segundo día consecutivo la suspensión de la actividad lectiva presencial en todo el archipiélago. La jornada se desarrolló en modalidad telemática , sin incidencias reseñables y con normalidad en las conexiones y seguimiento del alumnado.
Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a que la borrasca continuará durante el fin de semana, con nuevos frentes que intensificarán las lluvias y el viento, especialmente en las islas de mayor relieve. Aunque se espera una mejoría a partir de mañana, la inestabilidad persistirá durante los próximos días.
Las autoridades insisten en mantener la precaución ante un fenómeno cambiante. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; instó a la población a no subir a la cumbre durante el fin de semana, sobre todo durante el sábado, día en el que se han cancelado las actividades al aire libre, como el Rally de Santa Brígida. También hizo especial hincapié en el peligro de realizar excursiones por las partes rurales de la Isla mientras continúe el fenómeno activo y recordó que seguirán produciéndose desprendimientos de muros, árboles, ramas o rocas en las carreteras. «No merece la pena correr el riesgo: ya habrá ocasión de disfrutar del bien que hará la lluvia en nuestro paisaje», sentenció.
Contrastes de la Isla: Las Canteras rebosa de gente pese a la bandera roja
Mientras el resto de la Isla lidiaba con cortes de carreteras, desprendimientos y avisos por lluvias, en la Playa de Las Canteras el día transcurrió con una estampa muy distinta. El cielo, completamente despejado, lucía de un azul intenso y el sol caía con fuerza sobre la arena, donde cientos de personas ocupaban toallas y terrazas como en un fin de semana cualquiera. La imagen contrastaba con la situación que se vivía en otros puntos de Gran Canaria, marcados por la borrasca Therese. En la capital, sin embargo, el ambiente era más propio de un día de verano que de un episodio de alerta meteorológica. Bañistas en la orilla, paseantes por la avenida y largas colas en las heladerías dibujaron una escena ajena al temporal. Entre aquellos que disfrutaban del buen tiempo, la pregunta se repetía con ironía por todos: «¿Dónde está Therese?». Una sensación compartida por muchos que, bajo el sol radiante, apenas percibían los efectos de una borrasca que en otros municipios sí dejó una gran huella. Sin embargo, la bandera roja ondeó la playa durante todo el día, recordando que más allá de la calma climática, el mar sí reflejaba la fuerza del temporal.
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