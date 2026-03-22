La borrasca Therese deja cerca de 1.000 personas aisladas en Gran Canaria

La borrasca Therese ha obligado a activar un amplio dispositivo de emergencias en Gran Canaria, donde cerca de 1.000 personas han quedado aisladas tras el corte de la carretera GC-505 en el entorno del barranco de Arguineguín. Ante esta situación, la Guardia Civil, en coordinación con los distintos servicios de emergencia y administraciones públicas, ha desplegado un operativo especial para garantizar la seguridad de la población, controlar los accesos y atender a los vecinos afectados.

El dispositivo se mantiene activo mientras continúa el seguimiento de los efectos del temporal en distintos puntos de la isla. A pesar de la complejidad de la situación, las autoridades han confirmado que no se han registrado incidencias personales graves, un dato que refleja la importancia de la rápida coordinación entre los organismos implicados.

La respuesta ante la borrasca se ha organizado en el marco del Plan Insular de Emergencias de Gran Canaria (PEIN), que se encuentra activado en situación de Emergencia Nivel 1. La dirección de las actuaciones corresponde al Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN), desde donde se supervisa de forma permanente la evolución de la situación.

En el operativo participan diferentes cuerpos y servicios de emergencia. Entre ellos se encuentran la Guardia Civil, las Policías Locales de los municipios afectados, el Cuerpo General de la Policía Canaria, el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) y Protección Civil.

Además, el dispositivo cuenta con la colaboración de personal técnico del Cabildo de Gran Canaria, de los ayuntamientos implicados y de otros servicios esenciales que trabajan para garantizar la seguridad y la asistencia a la población.

La Guardia Civil ha asumido la coordinación del Grupo de Seguridad dentro del CECOPIN, desde donde se organizan las actuaciones relacionadas con la protección ciudadana, el control del tráfico y la seguridad en las zonas afectadas por el temporal.

El barranco de Arguineguín, uno de los puntos más afectados

Uno de los principales focos de la emergencia se localiza en el barranco de Arguineguín, donde el corte de la carretera GC-505 ha provocado el aislamiento de varios núcleos de población.

Esta situación ha afectado a aproximadamente 1.000 vecinos, que han visto limitados sus desplazamientos debido a los problemas de acceso generados por el temporal.

Las lluvias asociadas a la borrasca han incrementado el riesgo en zonas cercanas a barrancos y cauces, lo que ha obligado a adoptar medidas preventivas para evitar incidentes mayores. En este contexto, los equipos de emergencia han centrado gran parte de sus esfuerzos en garantizar la seguridad de las personas y mantener controladas las áreas más sensibles.

A pesar de las dificultades, las autoridades han destacado que no se han producido incidentes personales graves, un resultado que atribuyen a la rápida activación del dispositivo y a la colaboración entre los distintos organismos.

Convoyes escoltados para permitir el acceso de los vecinos

Para facilitar la movilidad en condiciones de seguridad, el operativo ha organizado convoyes de vehículos acompañados por la Guardia Civil. Esta medida ha permitido que los vecinos puedan acceder de forma ordenada a sus viviendas, evitando desplazamientos individuales que podrían aumentar el riesgo en zonas afectadas por el temporal.

El acceso controlado se ha llevado a cabo en coordinación con el resto de servicios de emergencia, que han evaluado en todo momento el estado de las vías y las condiciones de seguridad antes de autorizar los desplazamientos.

Este tipo de medidas se aplican habitualmente en emergencias meteorológicas cuando las carreteras presentan riesgos o limitaciones, ya que permiten mantener la seguridad vial y evitar situaciones peligrosas para conductores y residentes.

José Pérez Curbelo

Durante el desarrollo del operativo también se han realizado evacuaciones preventivas en áreas con riesgo de desbordamiento, ante la posibilidad de que el aumento del caudal en determinados puntos pudiera poner en peligro a los residentes.

Estas evacuaciones han afectado a una veintena de personas, que fueron trasladadas de forma preventiva para garantizar su seguridad mientras se evaluaba la evolución del temporal.

La evacuación preventiva es una de las herramientas más importantes en la gestión de emergencias, ya que permite anticiparse a situaciones potencialmente peligrosas antes de que se produzcan daños personales o materiales.

Rescate aéreo durante la jornada

Entre las actuaciones realizadas por los servicios de emergencia también destaca el rescate de una persona mediante helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES).

El operativo aéreo permitió trasladar a esta persona para recibir atención sanitaria, demostrando la importancia de contar con medios especializados capaces de intervenir en zonas de difícil acceso o cuando las condiciones del terreno complican la llegada por carretera.

La participación de recursos aéreos forma parte habitual de los dispositivos de emergencias en Canarias, especialmente en situaciones de temporal o en áreas donde la orografía limita la movilidad.

Desde la Guardia Civil se ha subrayado la importancia de la coordinación entre organismos durante este tipo de situaciones. La colaboración entre cuerpos de seguridad, servicios sanitarios, equipos de rescate y administraciones públicas permite dar una respuesta rápida y eficaz ante los efectos de fenómenos meteorológicos adversos.

Asimismo, las autoridades han destacado la colaboración de la ciudadanía, que ha seguido las recomendaciones de los servicios de emergencia y ha contribuido a evitar desplazamientos innecesarios en zonas afectadas.

La situación generada por la borrasca Therese continúa en seguimiento permanente, mientras los equipos de emergencia mantienen activo el dispositivo para responder a cualquier incidencia que pueda surgir.