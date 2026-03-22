La borrasca Therese llena una decena de embalses en Gran Canaria

Gran Canaria encara el final del episodio de la borrasca Therese con sus principales presas al límite de capacidad. De las siete presas públicas del Cabildo de Gran Canaria, cuatro están llenas: Gambuesa (San Bartolomé de Tirajana), El Mulato (Mogán), El Vaquero (Agaete) y Candelaria (Artenara). Chira y Soria permanecen cerradas por las obras de las central hidroeléctrica y Ayagaures (San Bartolomé de Tirajana) solo recibe agua cuando se rebosa Gambuesa.

En La Aldea de San Nicolás, las presas de Siberio, Parralillo y Caidero de las Niñas rebosaron el pasado 21 de marzo, generando una escorrentía continua que ha recorrido el barranco hasta su desembocadura en el mar. Y con ello, la algarabía de un pueblo que celebró con campanas y voladores el llenado de sus embalses como una fiesta; tanto entre quienes se acercaron a contemplar el cauce grabando un momento "histórico" con sus móviles, como quienes bailaban al ritmo de La Rama ante la Parroquia de San Nicolás de Tolentino y la imagen del santo.

Presa de Las Hoyas. / José Pérez Curbelo

A este escenario se suman Las Hoyas y Lugarejos, en Artenara, y Los Pérez, entre Artenara, Gáldar y Agaete, que también han llenado. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, avanzó que, a falta de un balance definitivo, el conjunto de presas de la isla ha acumulado ya más de 14 millones de metros cúbicos de agua desde el pasado viernes. Un volumen que calificó de “extraordinario noticia”, además en el Día Mundial del Agua, por su impacto directo en la seguridad hídrica, el abastecimiento futuro y el sostenimiento del sector primario en Gran Canaria.

Aislamiento de 1.000 personas

Estos datos consolidan la mejora progresiva tras las lluvias registradas desde noviembre después de años de sequía. Ya en febrero, la corporación insular estimaba que las reservas acumuladas permitirían garantizar el riego agrícola durante todo 2026 e incluso parte de 2027 en las zonas más favorecidas. Entonces, los embalses públicos rondaban los dos millones de metros cúbicos y los privados superaban los once hectómetros cúbicos, marcando una tendencia de recuperación.

Presa de Los Pérez. / José Pérez Curbelo

Esta situación ha tenido consecuencias directas en la población. Cerca de un millar de personas han quedado aisladas tras el corte de la GC-505, en el entorno de Cercados de Espino, una de las zonas más afectadas por el aumento del caudal. El operativo de emergencia, coordinado por la Guardia Civil, mantiene el control de accesos y la atención a los vecinos, con convoyes organizados y asistencia para garantizar suministros básicos y atención sanitaria.

Demolición de una roca

El temporal ha provocado también múltiples afecciones en la red viaria insular, con desprendimientos y corrimientos de tierra que han obligado al cierre de varias carreteras. Entre ellas, la GC-608, en el acceso a La Culata de Tejeda, sigue completamente cerrada, mientras que la GC-60 permanece parcialmente intransitable tras la demolición de una roca de gran tamaño que bloqueaba la calzada. Los trabajos de limpieza y rehabilitación continúan en estos tramos.

Otras vías han sido reabiertas de forma progresiva, como la GC-305 en Firgas o la GC-15 en el entorno de Cueva Corcho, en una estrategia orientada a restablecer la conectividad en la isla. En paralelo, las administraciones han priorizado la atención a los núcleos incomunicados, con dispositivos coordinados junto a Cruz Roja para asegurar el suministro de alimentos, medicamentos y asistencia médica en zonas de difícil acceso.

En La Aldea, el Consejo Insular de Aguas intervendrá a partir de este lunes para reparar una tubería de impulsión dañada por las lluvias, con el objetivo de garantizar el abastecimiento mientras se completan los trabajos. Además, se estudia la habilitación de rutas alternativas de transporte público mediante microbuses para recuperar la movilidad en los puntos más afectados.

Avisos amarillos

La Agencia Estatal de Meteorología mantuvo este domingo los avisos amarillos por lluvias, tormentas y fenómenos costeros en Gran Canaria y las islas occidentales, una situación que extendió a lo largo de la jornada a Lanzarote y La Graciosa ante la previsión de precipitaciones localmente intensas, con acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Ante este escenario, ambas islas pasaron a situación de alerta o Fase II dentro de su Plan Territorial de Emergencias, lo que conllevó a un refuerzo de las medidas preventivas en todos los municipios. El Cabildo de Lanzarote recomendó la suspensión de las actividades de ocio, deportivas y al aire libre en toda la isla desde la tarde de este domingo.

Presa Lugarejos. / José Pérez Curbelo

Pese a la mejora paulatina de las condiciones meteorológicas en Gran Canaria, el Cabildo decidió mantener activo el Plan Insular de Protección Civil en nivel 1. El dispositivo, integrado por más de 1.200 efectivos, continúa monitorizando de forma permanente la evolución de los barrancos y embalses ante la posibilidad de nuevos chubascos de carácter tormentoso, especialmente en zonas de cumbre y vertientes sur y suroeste.

Más de un centenar de vuelos cancelados

Durante la jornada del 22 de marzo, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 registró menos de una decena de incidencias, lo que refleja una reducción significativa respecto a días anteriores. Entre las actuaciones destacadas figura el rescate de una persona por parte del Grupo de Emergencias y Salvamento y el envío de medicamentos a un vecino aislado mediante un dron en Mogán.

Presa del Parralillo, en La Aldea de San Nicolás. / J.PEREZ CURBELO

En el ámbito aeroportuario, el episodio de meteorología adversa ha dejado un balance de 106 cancelaciones y 31 desvíos en Canarias entre el 18 y el 22 de marzo. La afección ha sido especialmente intensa en La Palma y El Hierro, mientras que en Gran Canaria las incidencias han sido más puntuales. Este 22 de marzo el foco ha estado en el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote, donde se ha anulado un trayecto con origen en Gran Canaria y se han producido ocho desvíos: tres hacia Gran Canaria procedentes de Hamburgo, Frankfurt y Rotterdam y cuatro a Fuerteventura, uno desde Londres-Luton y dos desde Manchester.

Desprendimientos de rocas en la carretera de Acusa. / José Pérez Curbelo

La previsión de la Aemet mantiene la inestabilidad en el archipiélago, con probabilidad de chubascos localmente fuertes y tormentas. No obstante, los modelos apuntan a un descenso progresivo de la intensidad del temporal a partir de mediados de semana, cuando se espera la recuperación de los alisios. Hasta entonces, las autoridades insisten en extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios, especialmente a zonas altas, y no transitar por cauces ni zonas costeras ante el riesgo de mala mar.