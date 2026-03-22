La borrasca Therese llena las presas en La Aldea y los vecinos lo celebran con una fiesta al ritmo de La Rama

La borrasca Therese está dejando en Gran Canaria imágenes poco habituales en los últimos años. En La Aldea de San Nicolás, donde la lluvia siempre se recibe como una buena noticia, los vecinos han salido a la calle para celebrar que las presas vuelven a llenarse después de un periodo prolongado de escasez de precipitaciones.

La escena se ha convertido en una de las imágenes más llamativas que está dejando el temporal en el archipiélago. Con música, alegría y un ambiente festivo, los vecinos celebraron la llegada del agua al ritmo de La Rama interpretada por la Banda de Agaete, en una improvisada fiesta que refleja la importancia que tienen las lluvias para la agricultura y el abastecimiento de agua en esta zona de la isla.

Las imágenes de las presas recuperando nivel y de los vecinos celebrándolo se han difundido rápidamente, simbolizando el lado más positivo de un temporal que también ha provocado incidencias en distintos puntos de Canarias.

Actualización de los pronósticos

El Gobierno de Canarias mantiene este domingo la alerta por lluvias en las islas occidentales y en Gran Canaria, y rebaja a prealerta la de viento desde el mediodía, debido al paso de la borrasca Therese por el archipiélago.

En las islas de Fuerteventura y Lanzarote continúa la prealerta por lluvia, informa la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

Este domingo se aproxima a Canarias el centro de la borrasca Therese, con precipitaciones más desorganizadas que en días anteriores, y núcleos convectivos que pueden producir chubascos dispersos, puntualmente intensos y que podrían estar asociados con actividad eléctrica.

Tienen una distribución e intensidad difíciles de predecir y podrían afectar a cualquier punto de las islas, especialmente por la tarde y noche del domingo y hasta la madrugada del lunes.

En la tarde del domingo se esperan precipitaciones que podrían ser puntualmente intensas, especialmente en las cumbres de El Hierro, La Palma y Tenerife.

Las imágenes de la borrasca Therese en Gran Canaria (21/03/26) / José Pérez Curbelo

Tanto en el nordeste de Tenerife como en las cumbres y el suroeste de Gran Canaria podrán ser más persistentes.

Ya por la noche, los chubascos podrán ser puntualmente intensos y persistentes en el este de La Palma y de La Gomera.

En cuanto al viento, este domingo disminuye la actividad frontal y amaina el soplo del viento asociado con ella.

Todavía puede haber rachas puntualmente importantes, sobre todo en La Palma, en las cumbres y especialmente en el sur de Cumbre Vieja, así como en las cumbres centrales de Tenerife y de Gran Canaria.

Las intensas y persistentes lluvias registradas hasta el momento por el paso de la borrasca Therese por Canarias, han generado numerosas incidencias en varias carreteras de las islas occidentales y Gran Canaria, como caída de piedras de grandes dimensiones, ramas y tierra.

A ello se suma la crecida de barrancos, cuyo desborde ha afectado a algunas carreteras.