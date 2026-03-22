Carmelo Ramírez (NC) llama "cabrones" a los integrantes de Primero Canarias en Santa Lucía de Tirajana

Carmelo Ramírez, secretario nacional de Solidaridad de Nueva Canarias (NC), ha llamado "cabrones" a los integrantes de Municipalistas Primero Canarias (MPC) en un audio interno y dirigido a miembros del partido, que ha sido filtrado recientemente, en el que da la enhorabuena "a toda la asamblea local y especialmente a los cuatro que han estado sufriendo más directamente la traición de estos cabrones, por llamarlo suavemente". El también portavoz de NC en el Cabildo de Gran Canaria hacía referencia a que "la política es una carrera de fondo" y "los que creen que son 100 metros listos, pierden siempre", vaticinando que después tocará el turno en "San Bartolomé de Tirajana, Arucas, Moya, Teror… Ya eso lo tenemos preparado para la segunda andanada".

Ramírez hacía alusión a la presentación de un escrito en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana para que pasaran al grupo de los no adscritos el alcalde Francisco García y cinco concejales que abandonaron el año pasado NC para pasarse a MPC, en base a la Ley Antitransfuguismo. En esta ocasión, NC confía en que el secretario municipal les dé la razón y que en el próximo pleno del 26 de marzo se materialice el cambio de estatus de los seis concejales. El gobierno municipal está actualmente en minoría, conformado por los seis miembros de Primero Canarias junto a los cinco concejales PSOE y uno de Unidos por Gran Canaria.

El audio de Ramírez también ha llegado a los miembros de Primero Canarias aludidos. "No me sorprende porque es lo habitual en Carmelo Ramírez", apunta Samuel Henríquez, secretario general de la formación. "Quienes lo conocemos sabemos que es del tipo: o estás conmigo o estás contra mí y si estás contra mí eres un cabrón y te rompo la cabeza. Y no lo digo yo, lo está diciendo él. Es la vieja política", agrega. A su juicio, esto vuelve a poner de manifiesto que "quienes siguen mandando son Carmelo Ramírez y Román Rodríguez".

Henríquez considera que todo forma parte de una "guerra" contra "personas con las que compartieron partido hasta hace pocos meses", en la que se fomenta "mensajes de odio" fruto de "la inquina". Pero sostiene que "ahí no nos van a encontrar", al tiempo que defiende la gestión del gobierno municipal. "La situación actual es que hay un informe del secretario y ya se verá si se lleva o no al pleno porque eso es cosa del alcalde. Tendrá que decidirse durante esta semana. Y nosotros escucharemos lo que se decida y actuaremos en consecuencia", manifiesta Henríquez.

Expresión "desafortunada"

Preguntado por sus palabras, Ramírez aclara que se trata de "una expresión coloquial absolutamente desafortunada" y la retira. En cambio, se reafirma en llamar "traidores" y "desleales" a los seis ex miembros de Nueva Canarias que pasaron a MPC, "no solamente con el proyecto de Nueva Canarias, sino también con los electores". En este sentido, explica que continuarán con "todas las acciones para que sean declarados no adscritos".

"En Santa Lucía de Tirajana han hecho muchísimo daño. El colmo ha sido la expulsión del grupo de Gobierno y el cese en las concejalías que llevaban de los tres concejales de Nueva Canarias", recuerda Ramírez. Se refiere a la destitución del ejecutivo municial de Yaiza Pérez, Leví Ramos y Ofelia Alvarado, los tres de Nueva Canarias, por parte del alcalde Francisco García después de que apoyaran una moción de AV-PP contra el transfuguismo. "Con anterioridad ya se había quitado también la portavocía a Yaiza Pérez. Cosas que en nuestra organización causan un malestar tremendo", remarca Ramírez.

"Que nadie se ofenda, yo retiro esa expresión, no es afortunada. Lo que sí reafirmo es que son unos traidores al proyecto y al electorado. Son unos tránsfugas que no merecen seguir en política. Son unos desleales y unas personas que han incumplido la confianza que depositamos en ellos”, concluye Ramírez.