Pedro Sánchez muestra su "solidaridad" con los vecinos de las poblaciones más afectadas por la borrasca Therese

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a la prudencia y a la precaución ante la situación generada por la borrasca Therese en Canarias, que está dejando lluvias intensas, incidencias en carreteras e inundaciones en distintas zonas del archipiélago. A través de un mensaje publicado en la red social X, el jefe del Ejecutivo pidió a la población evitar desplazamientos innecesarios mientras continúa el seguimiento de la evolución del temporal.

Sánchez también trasladó su solidaridad con los vecinos de las localidades más afectadas, en un momento en el que varios municipios de las islas han registrado acumulaciones importantes de lluvia y diversas incidencias relacionadas con el mal tiempo.

“Estamos muy pendientes de la evolución”, señaló el presidente del Gobierno, subrayando la atención que las autoridades mantienen sobre el desarrollo de esta borrasca que está afectando especialmente a Tenerife y otras zonas del archipiélago canario.