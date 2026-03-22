Pedro Santana Torres: «Las personas adultas necesitan leer más cuentos de hadas»

Vino usted desde Madrid a la Biblioteca Municipal Santa Lucía, el municipio donde usted nació, para presentar su tercer libro, Más allá de los cuentos de hadas. Vivir en un cuento posmoderno.

Sí, en mi viaje estuve un ratito compartiendo con los que me quisieron acompañar y la verdad es que estuvo bastante bien. Es mi tercer libro de relatos breves. Anteriormente había escrito dos, Los fantasmas del señor Perfecto, que es una crítica a la democracia, con lo que yo considero que son las lagunas que deberíamos trabajar; y el segundo, que lo hice en forma de réquiem musical, que lo llamé Réquiem amoroso del arca de Noé, y este último relacionado con los cuentos de hadas.

«Necesitamos un relato que nos dé esperanza, que haga pensar que las cosas pueden cambiar»

¿Es importante para usted presentar su nueva obra en su municipio?

La verdad es que sí. Para mí ha sido una alegría presentarlo ahí y que se me diera la oportunidad para poder hacerlo en mi lugar de nacimiento y donde he crecido. Claro que es importante y creo que para todos los escritores. Para todos los que escriben y que hacen arte siempre es bueno ser recibido en su tierra. Cada vez que voy me siento genial. Me gusta mi tierra. La vendo fuera.

¿Qué puede encontrar el lector en Más allá de los cuentos de hadas?

Es un libro de relatos breves. Suelo escribir mucho en base a las inquietudes que uno tiene, a la crítica de lo que vive, entonces este título en sí ya da forma y unidad al contenido que te vas a encontrar dentro de cada uno de relatos. Aunque son 17 historias independientes, el título funciona como un mensaje que unifica el mensaje que quiero lanzar y refleja los dos elementos que he trabajado. Uno es los cuentos de hadas y los protagonistas. De hecho, jugamos con la ventaja de que ya conocemos a los protagonistas que van apareciendo y no tengo que extenderme en presentarlos al lector porque ya están ahí. Y el otro texto que inspira los relatos es la posmodernidad, es la época en la que vivimos. Un tiempo diluido en el que no existen estructuras fijas, en el que la verdad no existe y la realidad está fragmentada. A mí me gusta también la filosofía, entonces he trabajado con eso, utilizando los cuentos de hadas con la vida posmoderna y los he mezclado.

«Ha sido una alegría poder presentar mi nueva obra en mi lugar de nacimiento y donde he crecido»

¿Por qué las hadas?

Si te das cuenta, los adultos no somos capaces de leer cuentos de hadas y nos hacen falta. Necesitamos un relato que nos sostenga, que nos anime, que nos dé esperanza, que nos haga pensar que pueden cambiar las cosas. Que nos invite a pensar y a interpelar lo que está ocurriendo hoy en día. Pues he utilizado esos dos elementos que me han ayudado a construir estos 17 relatos.

Es curioso y también cierto que cuando somos adultos nos vamos alejando de esas criaturas fantásticas, como usted dice.

Sí. Esa idea surge de cuando yo estaba estudiando Ciencias Empresariales. Teníamos una asignatura que se era Marketing y Publicidad y dentro de ella en la bibliografía había un autor que los publicistas utilizaban, el psicoanalista Bruno Bettelheim. Para ser concretos, escribió el libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas y lo que analizaba era qué le pasaba a los niños en las postguerras. Él decía que faltaban cuentos de hadas. Los niños necesitan responder a las inquietudes que tienen. Es verdad que son preguntas que no son capaces de formular, pero las tienen en su cabeza, y una de las maneras que puede responder a esas preguntas son los cuentos de hadas. Esos cuentos le proporcionan al niño esa inquietud que le falta y esas respuestas a esas preguntas que no son capaces de formular, que ni siquiera los padres son capaces de hacerlo. Entonces tú piensas, si es tan potente el cuento de hadas para los niños, ¿por qué nosotros, los adultos, nos olvidamos de todo esto? Los adultos no tienen una relación en la cual apoyarse y responder, aunque sea para interpelarte de lo que está ocurriendo. Para saber a dónde vamos, quiénes somos. Pues entonces utilicé eso, utilicé ese relato de Bruno Bettelheim, que me sirvió para los relatos breves.

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¿Quiénes son los lectores de Pedro Santana Torres?

Pues mira, creo que son diversos. Son personas, primero, a las que le gusta leer. En los relatos breves es muy difícil que encuentres lectores acérrimos porque es un subgénero de la narrativa que se le considera la Cenicienta, porque se lee menos, por lo que te comentaba al principio. Nosotros abandonamos por completo lo que son estos cuentos de hadas y por consiguiente los relatos. Yo creo que lee mis libros alguien que tenga curiosidad e inquietud de interpelarse a sí mismo. Creo son esos los lectores, aparte de los familiares y los amigos que siempre te sirven de apoyo y te hacen crítica. Pero los lectores son variados, no un lector específico y concreto. De los que yo me he encontrado son personas a las que le gusta la buena literatura. Han hecho buenos comentarios, también malos, pero bueno, no te puedo clasificar mi lector.