La ULPGC retoma la actividad presencial mañana lunes tras el paso de la borrasca Therese

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha anunciado este domingo la reanudación completa de su actividad presencial a partir de las 00:01 horas de mañana lunes 23 de marzo, tras el paso de la borrasca Therese por el archipiélago.

La decisión ha sido adoptada por el rectorado siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Emergencias y del Comité de Emergencias de la propia institución académica. De este modo, se recuperan con normalidad todas las actividades en los campus y centros ubicados en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Actividad académica, administrativa y cultural

La medida implica el restablecimiento de la docencia, la investigación, la gestión administrativa, así como de las actividades culturales y deportivas que habían podido verse alteradas por la situación meteorológica adversa.

Desde la universidad se insiste en que cualquier nueva decisión que deba adoptarse se comunicará a través de los canales oficiales, incluyendo la web institucional, el correo electrónico y sus perfiles en redes sociales.

Coordinación con los servicios de emergencia

La reactivación de la actividad se produce una vez evaluada la situación tras el paso de la borrasca, que dejó episodios de lluvias intensas y viento en varias islas. La coordinación con los servicios públicos ha sido clave para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria.

Agradecimiento a la comunidad universitaria

La ULPGC ha querido trasladar un mensaje de agradecimiento a estudiantes, profesorado y personal administrativo por su colaboración y responsabilidad durante los días de inestabilidad meteorológica.

Con esta decisión, la universidad da por finalizada la fase de medidas preventivas adoptadas ante la borrasca Therese y retoma su funcionamiento habitual en todas sus instalaciones.