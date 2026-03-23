El alcalde de Santa Lucía echa mano de Administraciones Públicas para evitar acabar como concejal no adscrito como propone el secretario municipal

El alcalde de Santa Lucía, Francisco García, echa mano de un dictamen firmado por la viceconsejería de Administraciones y Transparencia del Gobierno de Canarias para evitar acabar como concejal no adscrito junto a sus cinco compañeros, como interpreta el secretario del Ayuntamiento. La decisión supone un paso más en la pelea entre los concejales que dieron el paso de sumarse al partido Primero Canarias y sus anteriores compañeros en las pasadas elecciones de Nueva Canarias (NC), expulsados de las labores de gobierno.

El documento, según expuso el alcalde en la junta de portavoces celebrado este lunes, fue emitido por el Gobierno de Canarias tras una petición previa del propio Francisco García. En ella, según expuso, "se rechazan los argumentos planteados en un informe previo del secretario municipal". La resolución del funcionario llega tras el escrito previo de NC del 15 de marzo en el que se solicitaba el paso como ediles no adscritos del propio alcalde, y sus 'fieles' Minerva Pérez, Roberto Ramírez, José Mario Bordón, Armanda Santana y Juan Francisco Guedes.

Una excepción fundamental

El dictamen de Administraciones Públicas advierte de que el funcionario municipal asume una interpretación errónea y parcial de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1985) y de la Ley de Municipios de Canarias (Ley 7/2015). En ambas leyes, según el grupo de gobierno, se establece una excepción fundamental en la normativa sobre no adscritos, que establecen que "no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas como coalición electoral".

A su vez, se explica que, para que pudiera siquiera plantearse el pase a la condición de no adscritos por expulsión, tendría que existir un expediente disciplinario de expulsión firme adoptado por la propia coalición electoral. Y apuna que este es "un requisito imprescindible que, en este caso, tampoco se cumple. Los concejales no han sido expulsados de la coalición que presentó la candidatura por la que fueron elegidos, ni han abandonado el grupo municipal".

Ante este nuevo informe, el Ayuntamiento de Santa Lucía anunció este lunes que el pleno de la Corporación previsto para el jueves "no abordará ningún informe" relacionado con la solicitud por parte del presidente de la coalición electoral Nueva Canarias-FA, Román Rodríguez, para que el alcalde y sus cinco compañeros que se sumaron a Primero Canarias pasen al grupo municipal de no adscritos, que iba con el informe discrepante del secretario. Esto hubiera supuesto acabar con sus prerrogativas actuales de gobierno.

La oposición cree que no es legal

La oposición cuestiona esta decisión argumentando que no se ajusta a derecho, porque pueden existir otros informes paralelos, pero el que hay que tomar en cuenta es el del secretario.

Los distintos grupos están barajando llevar este debate al pleno de este jueves, como un asunto de urgencia que requiere su aprobación previa con una mayoría simple de los concejales. Tampoco se descarta convocar un pleno extraordinario.

Como se recordará, el alcalde expulsó del gobierno el 29 de enero a los tres concejales de Nueva Canarias, Yaiza Pérez, Leví Ramos y Ofelia Alvarado tras apoyar una moción del Partido Popular en la oposición sobre el transfuguismo, "cuyo único objetivo era atacar a concejales del gobierno municipal y al alcalde", en una postura que calificó de "deslealtad”.

Primero Canarias ha expresado que "el dictamen autonómico desmonta la maniobra" contra sus compañeros de Santa Lucía.

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Francisco García manifestó su intención de continuar este último año de mandato hasta las elecciones municipales en minoría, descartado la entrada de concejales de otros partidos al grupo de gobierno formado por los escindidos de Nueva Canarias (integrados ahora en Primero Canarias), PSOE y Unidos por Gran Canaria. Para ello mostró su intención de abogar por el diálogo y el apoyo externo para los temas puntuales que requieran pasar el control plenario para sacarlos adelante. Sobre todo con el concejal en la oposición José Moreno, que manifestó públicamente su voluntad de apoyar al gobierno municipal.