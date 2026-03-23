Alimentaria Barcelona reúne a 16 empresas de Gran Canaria: desde el Chorizo Terorero hasta las ambrosías Tirma

La principal feria profesional de alimentación, bebidas y gastronomía de España y uno de los encuentros de referencia a nivel mundial, Alimentaria Barcelona, reúne a 16 empresas de la isla con el objetivo de impulsar de la mano del Cabildo la proyección en el exterior del sector industrial agroalimentario local.

La expedición grancanaria cuenta con un espacio expositivo de 220 metros cuadrados, distribuido en tres zonas que funcionan como un centro de negocio orientado a facilitar reuniones comerciales, presentaciones y degustaciones de producto. Las empresas participantes en esta edición son Gofio La Piña, Salsas Diamante, Cumba, Ahembo, Tirma, Producto Trabel, Rodrigonsa, Lambda, Aperitivos Snack, Emicela, Bandama, Dismepe, Chorizo Terorero, Kalise, Destilerías Arehucas y Quesos Flor Valsequillo.

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Se trata de la cuarta edición consecutiva en la que el Cabildo acude a esta cita internacional celebrada en el recinto de Fira Barcelona hasta el 26 de marzo, consolidando una estrategia sostenida de apoyo al tejido productivo insular. La presencia se articula a través del programa Gran Canaria Me Gusta, impulsado por el Cabildo con la colaboración de la Cámara de Comercio de Gran Canaria y orientado a reforzar la visibilidad de los productos locales y a abrir nuevas oportunidades comerciales en mercados nacionales e internacionales. Durante los cuatro días de feria, el espacio de Gran Canaria acogerá reuniones profesionales, degustaciones y demostraciones de producto.

Expositor de Gran Canaria, en la feria de alimentación. / LP / DLP

La consejera de Desarrollo Económico, Minerva Alonso, subrayó durante su visita que “la presencia de nuestras empresas en Alimentaria responde a una estrategia clara de diversificación económica y de fortalecimiento del sector industrial, facilitando que el producto local gane visibilidad y competitividad en mercados cada vez más exigentes”. En este sentido, añadió que “desde el Cabildo seguimos acompañando al tejido empresarial en su proceso de crecimiento, apostando por la calidad, la innovación y la proyección exterior como pilares del desarrollo económico de la isla”.

70 países

La feria celebra en esta edición su 50º aniversario con un despliegue que reúne a más de 3.300 empresas expositoras procedentes de cerca de 70 países y una previsión de alrededor de 110.000 visitantes profesionales en una superficie de 100.000 metros cuadrados, consolidándose como uno de los principales centros de negocio internacional para la industria alimentaria, de bebidas y food service.

Desde la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Eugenio Sánchez, presidente de la Comisión de Comercio Interior, destacó que “desde la Cámara de Comercio de Gran Canaria estamos muy satisfechos con la repercusión que tiene la Feria Alimentaria para la industria de la isla, tanto por la afluencia de público como por el interés que generan nuestros productos entre marcas y distribuidores. Para nuestras empresas supone una oportunidad real de abrir mercado y ganar visibilidad. Junto al Cabildo, seguimos trabajando para consolidar Gran Canaria Me Gusta como un programa de referencia, y la participación en Alimentaria es un claro ejemplo de ese compromiso”.

La expedición, en la que también participa la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), representada por su presidente, Virgilio Correa, acude con el objetivo de ampliar su presencia comercial y reforzar el posicionamiento de sus marcas, en un contexto en el que la internacionalización se consolida como una de las principales palancas de crecimiento del sector.

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La participación en Alimentaria Barcelona forma parte de una estrategia global de promoción exterior del sector agroalimentario impulsada por el Cabildo de Gran Canaria, orientada a mejorar la competitividad de las empresas, facilitar la apertura de nuevos canales comerciales y consolidar la marca de los productos grancanarios en mercados cada vez más exigentes.