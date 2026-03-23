Aviso urgente en Arteara: la presa de Fataga podría rebosar y aumentar el caudal del barranco

Las autoridades han emitido un aviso de última hora dirigido a los vecinos de Arteara ante el riesgo de que la presa de Fataga pueda rebosar durante la tarde-noche de este lunes, lo que provocaría un aumento importante del caudal del barranco.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha advertido de la situación y ha pedido “máxima precaución”, instando a la población a evitar completamente el tránsito por el cauce del barranco y sus inmediaciones, así como a no acercarse a la zona.

Este escenario se produce en un contexto de inestabilidad atmosférica persistente tras el paso de la borrasca Therese, cuyos efectos continúan notándose en la isla con acumulación de agua en presas y barrancos.

Riesgo de aumento del caudal e incomunicación

Ante la posibilidad de que el incremento del caudal afecte a la movilidad, se ha recomendado a los vecinos que prevean necesidades básicas como medicación o alimentos, en caso de que puedan quedar incomunicados de forma puntual.

Las autoridades mantienen el seguimiento constante de la situación y han convocado una reunión de coordinación para las 18:00 horas, en la que se evaluará la evolución del episodio y se adoptarán medidas si fuera necesario.

Situación en la presa de Chamoriscán

Por otro lado, también se ha informado de que la presa de Chamoriscán está alcanzando su nivel máximo, por lo que podría comenzar a aliviar agua hacia el barranco a lo largo del día.

En este caso, el aumento del caudal se prevé poco significativo y no se espera que provoque desbordamientos. No obstante, se recomienda igualmente evitar el tránsito o permanencia en el entorno del barranco hasta que la situación se normalice.

Desde las autoridades se insiste en la importancia de seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y extremar la precaución en las zonas próximas a barrancos, especialmente en un episodio meteorológico que continúa activo y puede evolucionar en las próximas horas.