Bomberos de Mogán auxilian a vecinos que requieren servicio de diálisis y están incomunicados por la crecida del barranco
El desbordamiento del barranco de Arguineguín, provocado por la borrasca Therese, mantiene la vigilancia por parte de las autoridades
La intensa lluvia registrada en el municipio de Mogán, en Gran Canaria, por la borrasca Therese ha provocado el desbordamiento del barranco de Arguineguín, generando problemas de acceso en varias zonas. Según ha informado este lunes la alcaldesa, Onalia Bueno, el elevado nivel del agua ha impedido el tránsito habitual, ya que el cauce del barranco de Arguineguín ha llegado a rebosar hacia la calzada.
Esta situación ha dejado incomunicados algunos puntos del municipio, obligando a las autoridades a mantener la vigilancia y evaluar la evolución del caudal a lo largo de las próximas horas.
La posibilidad de reabrir las vías dependerá directamente de la bajada del nivel del agua.
Intervenciones de emergencia durante el temporal
En medio de este episodio meteorológico, los servicios de emergencia han tenido que realizar varias actuaciones. Entre ellas, destaca la intervención de los bomberos este lunes para trasladar a dos personas que requieren tratamiento de diálisis, debido a las dificultades de movilidad en la zona. El operativo se llevó a cabo mediante un camión de bomberos para garantizar su seguridad.
"El resto de los ciudadanos están en sus casas, tranquilos, como tiene que ser", señala Bueno.
La borrasca Therese sorprende por su intensidad
La alcaldesa ha subrayado que la borrasca Therese ha tenido un impacto mayor del esperado en el municipio. Aunque inicialmente se preveía una menor incidencia, finalmente ha sido el episodio más intenso de los últimos días de lluvias en Mogán.
Además del barranco de Arguineguín, se han registrado inundaciones puntuales en la playa de Tauro, donde los equipos de emergencia han intervenido para restablecer la normalidad. Según fuentes municipales, esta incidencia ya ha sido solucionada.
En el resto del municipio, los servicios funcionan con relativa normalidad, aunque se mantiene la atención ante posibles nuevas incidencias derivadas del temporal.
- El aplazamiento de la Gala Drag de Maspalomas impacta en la economía del centro comercial Yumbo
- La borrasca Therese hace peligrar la cabalgata del Carnaval de Maspalomas: esto es lo que dice la Aemet
- Estragos de la borrasca Therese en Gran Canaria: barrancos que corren, casas afectadas y nueva fechas para el carnaval de Maspalomas
- Valsequillo instala un sistema inteligente para controlar 47 cuadros eléctricos y evitar apagones
- “Soy la borrasca Therese y hoy no tengo ganas de llover”: el vídeo viral del humorista canario Aarón Gómez que arrasa en redes
- La borrasca Therese llena una decena de embalses en Gran Canaria
- La Aldea rebosa de agua y alegría con la borrasca Therese
- El restaurante de Gran Canaria escondido que triunfa con su cordero al horno: raciones abundantes y comida casera