Bomberos de Mogán auxilian a vecinos que requieren servicio de diálisis y están incomunicados por la crecida del barranco

La intensa lluvia registrada en el municipio de Mogán, en Gran Canaria, por la borrasca Therese ha provocado el desbordamiento del barranco de Arguineguín, generando problemas de acceso en varias zonas. Según ha informado este lunes la alcaldesa, Onalia Bueno, el elevado nivel del agua ha impedido el tránsito habitual, ya que el cauce del barranco de Arguineguín ha llegado a rebosar hacia la calzada.

Esta situación ha dejado incomunicados algunos puntos del municipio, obligando a las autoridades a mantener la vigilancia y evaluar la evolución del caudal a lo largo de las próximas horas.

La posibilidad de reabrir las vías dependerá directamente de la bajada del nivel del agua.

Intervenciones de emergencia durante el temporal

En medio de este episodio meteorológico, los servicios de emergencia han tenido que realizar varias actuaciones. Entre ellas, destaca la intervención de los bomberos este lunes para trasladar a dos personas que requieren tratamiento de diálisis, debido a las dificultades de movilidad en la zona. El operativo se llevó a cabo mediante un camión de bomberos para garantizar su seguridad.

"El resto de los ciudadanos están en sus casas, tranquilos, como tiene que ser", señala Bueno.

La borrasca Therese sorprende por su intensidad

La alcaldesa ha subrayado que la borrasca Therese ha tenido un impacto mayor del esperado en el municipio. Aunque inicialmente se preveía una menor incidencia, finalmente ha sido el episodio más intenso de los últimos días de lluvias en Mogán.

Además del barranco de Arguineguín, se han registrado inundaciones puntuales en la playa de Tauro, donde los equipos de emergencia han intervenido para restablecer la normalidad. Según fuentes municipales, esta incidencia ya ha sido solucionada.

En el resto del municipio, los servicios funcionan con relativa normalidad, aunque se mantiene la atención ante posibles nuevas incidencias derivadas del temporal.