La borrasca Therese mantiene cerrados este lunes dos colegios públicos en Gran Canaria

Dos colegios cerrados en los municipios grancanarios de San Bartolomé de Tirajana y Tejeda y uno abierto, pero con actividad en línea para alumnos del barrio de Las Tabladas, en La Aldea de San Nicolás, es el balance del impacto de la borrasca Therese que presentan este lunes los centros educativos públicos de Canarias, según informa la Consejería.

El CEO Tejeda no puede abrir sus puertas en esta jornada debido a la imposibilidad de ascender por desprendimientos en la carretera de acceso, una situación similar por la que también permanece cerrado este lunes el CEIP Cercados de Espino, cuyo acceso está restringido por desprendimientos en la carretera.

El CEIP La Ladera, La Aldea de San Nicolás sí abre este lunes pero los alumnos del barrio de Las Tabladas no pueden acudir a clase por los desprendimiento en la carretera que dificultan su acceso, por lo que darán clase en línea.

Consecuencias en 11 centros educativos de Canarias

Desde el pasado jueves y hasta este domingo la borrasca Therese ha afectado a once centros educativos públicos de las islas.

En el IES Andrés Bello de Santa Cruz de Tenerife se volaron con el viento unas láminas de la fachada, y en el IES Cruz Santa de la misma ciudad los bomberos han tenido que asegurar unas planchas de la cubierta.

En el ⁠Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria el viento desplazó los aparatos de aire acondicionado.

En el colegio Rafael Gómez Santos, de San Mateo, en Gran Canaria, un árbol cayó en la entrada del recinto escolar, y el ⁠CEIP Taibique, del municipio herreño de El Pinar, ha sufrido filtraciones de agua.

Además, el ⁠CEIP Enrique González Martín, de Icod de Los Vinos (Tenerife) también ha registrado inundaciones, al igual que el CEIP Los Llanetes, en Valsequillo (Gran Canaria).

En el IES Alonso Pérez Díaz, en Santa Cruz de La Palma, las filtraciones, humedades y la caída de cascotes han inhabilitado una zona de aulas y pasillo, si bien ha abierto este lunes sus puertas, según ha informado a EFE la Consejería regional de Educación.