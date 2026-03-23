Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca ThereseCarmelo RamírezSucesos en CanariasSemana SantaUD Las Palmas
instagramlinkedin

La borrasca Therese mantiene cerrados este lunes dos colegios públicos en Gran Canaria

Desprendimientos en las carreteras de acceso obligan al cierre del CEO Tejeda y del CEIP Cercados de Espino, mientras que el CEIP La Ladera ofrece clases virtuales a sus alumnos

Rebosan las presas de La Aldea de San Nicolás por las lluvias de la borrasca Therese en Gran Canaria

Rebosan las presas de La Aldea de San Nicolás por las lluvias de la borrasca Therese en Gran Canaria

David Godoy Suárez/La Provincia

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Dos colegios cerrados en los municipios grancanarios de San Bartolomé de Tirajana y Tejeda y uno abierto, pero con actividad en línea para alumnos del barrio de Las Tabladas, en La Aldea de San Nicolás, es el balance del impacto de la borrasca Therese que presentan este lunes los centros educativos públicos de Canarias, según informa la Consejería.

El CEO Tejeda no puede abrir sus puertas en esta jornada debido a la imposibilidad de ascender por desprendimientos en la carretera de acceso, una situación similar por la que también permanece cerrado este lunes el CEIP Cercados de Espino, cuyo acceso está restringido por desprendimientos en la carretera.

El CEIP La Ladera, La Aldea de San Nicolás sí abre este lunes pero los alumnos del barrio de Las Tabladas no pueden acudir a clase por los desprendimiento en la carretera que dificultan su acceso, por lo que darán clase en línea.

Consecuencias en 11 centros educativos de Canarias

Desde el pasado jueves y hasta este domingo la borrasca Therese ha afectado a once centros educativos públicos de las islas.

En el IES Andrés Bello de Santa Cruz de Tenerife se volaron con el viento unas láminas de la fachada, y en el IES Cruz Santa de la misma ciudad los bomberos han tenido que asegurar unas planchas de la cubierta.

En el ⁠Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria el viento desplazó los aparatos de aire acondicionado.

En el colegio Rafael Gómez Santos, de San Mateo, en Gran Canaria, un árbol cayó en la entrada del recinto escolar, y el ⁠CEIP Taibique, del municipio herreño de El Pinar, ha sufrido filtraciones de agua.

Además, el ⁠CEIP Enrique González Martín, de Icod de Los Vinos (Tenerife) también ha registrado inundaciones, al igual que el CEIP Los Llanetes, en Valsequillo (Gran Canaria).

Noticias relacionadas y más

En el IES Alonso Pérez Díaz, en Santa Cruz de La Palma, las filtraciones, humedades y la caída de cascotes han inhabilitado una zona de aulas y pasillo, si bien ha abierto este lunes sus puertas, según ha informado a EFE la Consejería regional de Educación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El aplazamiento de la Gala Drag de Maspalomas impacta en la economía del centro comercial Yumbo
  2. La borrasca Therese hace peligrar la cabalgata del Carnaval de Maspalomas: esto es lo que dice la Aemet
  3. Estragos de la borrasca Therese en Gran Canaria: barrancos que corren, casas afectadas y nueva fechas para el carnaval de Maspalomas
  4. Valsequillo instala un sistema inteligente para controlar 47 cuadros eléctricos y evitar apagones
  5. “Soy la borrasca Therese y hoy no tengo ganas de llover”: el vídeo viral del humorista canario Aarón Gómez que arrasa en redes
  6. La borrasca Therese llena una decena de embalses en Gran Canaria
  7. La Aldea rebosa de agua y alegría con la borrasca Therese
  8. El restaurante de Gran Canaria escondido que triunfa con su cordero al horno: raciones abundantes y comida casera

La borrasca Therese mantiene cerrados este lunes dos colegios públicos en Gran Canaria

Carreteras cerradas en Gran Canaria hoy: vías afectadas y última hora por la borrasca Therese

Carreteras cerradas en Gran Canaria hoy: vías afectadas y última hora por la borrasca Therese

Bomberos de Mogán auxilian a vecinos que requieren servicio de diálisis y están incomunicados por la crecida del barranco

Bomberos de Mogán auxilian a vecinos que requieren servicio de diálisis y están incomunicados por la crecida del barranco

Lunes 23 de marzo: estas son las gasolineras más baratas de Las Palmas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura

Lunes 23 de marzo: estas son las gasolineras más baratas de Las Palmas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura

Nemesia Vega Viera

Nemesia Vega Viera

ENORTE 2026 impulsa en Gáldar la mayor cita empresarial del norte de Gran Canaria

ENORTE 2026 impulsa en Gáldar la mayor cita empresarial del norte de Gran Canaria

Therese empuja la cabalgata de Mogán al próximo domingo

La borrasca Therese llena una decena de embalses en Gran Canaria

La borrasca Therese llena una decena de embalses en Gran Canaria
Tracking Pixel Contents