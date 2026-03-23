El Cabildo activa cuatro obras de emergencia para recuperar la movilidad tras la borrasca Therese

El Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha cuatro obras de emergencia para restablecer la movilidad en las zonas más afectadas por la borrasca Therese, que continúa dejando incidencias en la isla tras varios días de inestabilidad.

La Consejería de Obras Públicas, dirigida por el vicepresidente Augusto Hidalgo, prevé una inversión superior a los cuatro millones de euros para reparar los daños ocasionados en una decena de carreteras de la red insular, especialmente en la cumbre, donde se han registrado derrumbes y descalces.

Carreteras cerradas y daños en la cumbre

Las actuaciones más urgentes se centran en las vías GC-608, en el acceso a La Culata (Tejeda); GC-60, entre Timagada y Ayacata; GC-400, en Ariñez (San Mateo); y GC-550, en Temisas (Agüimes), todas ellas actualmente cerradas por motivos de seguridad.

A estas se suman otras carreteras afectadas en la red insular, algunas pendientes de limpieza por desprendimientos y acumulación de tierra y piedras, y otras clausuradas de forma preventiva por riesgo de nuevos derrumbes o por la presencia de agua en la calzada, como ocurre en la GC-505, en Mogán, o en la GC-210, en la zona de La Aldea.

El Cabildo prepara cuatro obras de emergencia / LP/DLP

Paso alternativo para evitar el aislamiento en La Culata

Uno de los puntos más críticos se localiza en La Culata, en Tejeda, donde el Cabildo ya trabaja en la habilitación de un paso alternativo provisional tras el colapso de un tramo de la GC-608.

El dispositivo permitirá el paso controlado de los vecinos a través de una finca privada cercana, mientras se ejecutan las obras de reconstrucción del muro de contención, de unos 20 metros, arrasado por el agua durante el fin de semana.

“La prioridad es evitar que ninguna población quede aislada”, ha señalado Augusto Hidalgo, quien ha subrayado que estas actuaciones requieren intervenciones de envergadura, por lo que se están habilitando soluciones provisionales para garantizar la conexión de los núcleos afectados.

Actuaciones complejas y trabajos que se prolongarán semanas

En Temisas, el colapso del muro de la GC-550 obligará a desarrollar obras que se extenderán durante varias semanas, mientras que en otras vías como la GC-60, entre Ayacata y Tejeda, los trabajos se centran en la retirada de grandes piedras desprendidas, incluida una roca de unas 15 toneladas que tuvo que ser fragmentada con maquinaria pesada.

También se prevén actuaciones en la GC-400, en Ariñez, donde el derrumbe de un muro provocó la pérdida de parte del firme de la carretera.

Más de 200 operarios trabajan en la red viaria

De forma paralela, más de 200 operarios continúan trabajando en la limpieza y acondicionamiento de las carreteras de medianías y cumbre, afectadas por arrastres de tierra, piedras y caída de ramas debido al temporal.

Desde el Cabildo se insiste en la recomendación de evitar desplazamientos por el interior de la isla si no son imprescindibles y extremar la precaución, especialmente mientras se mantengan las alertas por posibles lluvias intensas.