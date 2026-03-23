Carreteras cerradas en Gran Canaria hoy: vías afectadas y última hora por la borrasca Therese

La situación en Gran Canaria continúa siendo crítica este lunes 23 de marzo de 2026 debido al impacto de la borrasca Therese, que ha dejado un escenario de carreteras cerradas, desprendimientos e importantes incidencias en distintos puntos de la isla. Las autoridades mantienen activado el nivel 1 de emergencia y recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, especialmente hacia zonas de cumbre y medianías.

Según los últimos datos disponibles, Gran Canaria es una de las islas más afectadas del archipiélago, con al menos 12 carreteras cerradas y varios núcleos de población parcialmente aislados. Las lluvias intensas, el viento y el riesgo de nuevos desprendimientos siguen condicionando la movilidad en la red viaria.

Principales carreteras cerradas en Gran Canaria hoy

Entre las vías más afectadas destacan varios tramos clave de la red insular. Los cortes más importantes se concentran en carreteras de interior y zonas montañosas:

GC-608 , con vecinos aislados en La Culata de Tejeda

, con vecinos aislados en La Culata de Tejeda GC-505 y GC-605 , con más de 200 personas afectadas en Mogán y San Bartolomé de Tirajana

, con más de 200 personas afectadas en Mogán y San Bartolomé de Tirajana GC-60 , cerrada por desprendimientos de gran tamaño cerca de Ayacata

, cerrada por desprendimientos de gran tamaño cerca de Ayacata GC-200, GC-15 y GC-231, con incidencias por caída de piedras y arrastres

Estas incidencias están directamente relacionadas con las lluvias torrenciales y la inestabilidad del terreno, que han provocado cortes preventivos para garantizar la seguridad de los conductores.

Desprendimientos, inundaciones y rescates

El paso de la borrasca Therese ha generado múltiples situaciones de riesgo. En las últimas horas se han registrado:

Desprendimientos de rocas de gran tamaño , incluso superiores a 15 toneladas

, incluso superiores a 15 toneladas Inundaciones en barrancos , como el Guiniguada, donde se realizaron rescates

, como el Guiniguada, donde se realizaron rescates Evacuaciones preventivas en zonas como Agaete por el desbordamiento de presas

Las imágenes de la borrasca Therese en Gran Canaria (21/03/26) / José Pérez Curbelo

Además, los servicios de emergencia han tenido que intervenir en varias ocasiones para auxiliar a personas atrapadas o incomunicadas, lo que refleja la gravedad del episodio meteorológico.

Alertas activas y previsión meteorológica

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos por lluvias, viento y fenómenos costeros en Canarias. Se han registrado rachas superiores a los 100 km/h y acumulaciones significativas de agua en pocas horas.

El Gobierno de Canarias ha activado los protocolos del Plan Específico de Emergencias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), una herramienta oficial para la gestión de este tipo de situaciones.

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Las previsiones apuntan a que la inestabilidad continuará durante las próximas horas, aunque con tendencia a mejorar progresivamente a lo largo de la semana.

Impacto en la población y recomendaciones

Las consecuencias de este temporal no se limitan al tráfico. La borrasca ha provocado:

Vecinos aislados en zonas rurales

Suspensión de actividades y eventos

Problemas puntuales en suministros y accesos

El barranco de Tecén vuelve a correr en Telde tras años seco por el temporal / LP/DLP

Las autoridades insisten en seguir recomendaciones básicas de seguridad:

Evitar circular por carreteras afectadas

No acercarse a barrancos o zonas inundables

Consultar fuentes oficiales antes de desplazarse

El Cabildo de Gran Canaria ha movilizado a cientos de operarios para trabajar en la limpieza y reapertura de las vías, aunque advierten de que la normalidad tardará en recuperarse en algunos puntos.

Contexto: una borrasca de alto impacto en Canarias

La borrasca Therese forma parte de una serie de temporales que han afectado al archipiélago en los últimos meses, caracterizados por lluvias intensas y fenómenos extremos. Este episodio ha sido especialmente significativo por la combinación de factores: precipitaciones persistentes, viento fuerte y saturación del terreno.

Diversos estudios de organismos europeos como la Agencia Europea de Medio Ambiente han alertado en los últimos años del aumento de eventos meteorológicos extremos en regiones insulares, especialmente en el Atlántico, debido al cambio climático. Este tipo de situaciones incrementa el riesgo de inundaciones y cortes de carreteras, como los que se están produciendo actualmente.

Consulta en tiempo real de las carreteras

Para conocer el estado actualizado de las carreteras en Gran Canaria, se recomienda consultar:

Estas plataformas ofrecen información en tiempo real sobre cortes, incidencias y reaperturas, fundamentales para planificar cualquier desplazamiento.

En definitiva, la jornada de este lunes sigue marcada por la precaución. La evolución de la borrasca Therese mantiene en alerta a Gran Canaria, donde la prioridad sigue siendo garantizar la seguridad ante unas condiciones meteorológicas que aún no han dado tregua.