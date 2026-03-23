Carreteras cerradas en Gran Canaria hoy: vías afectadas y última hora por la borrasca Therese

La situación en Gran Canaria continúa siendo crítica este lunes 23 de marzo de 2026 debido al impacto de la borrasca Therese, que ha dejado un escenario de carreteras cerradas, desprendimientos e importantes incidencias en distintos puntos de la isla. Las autoridades mantienen activado el nivel 1 de emergencia y recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, especialmente hacia zonas de cumbre y medianías.

Gran Canaria es una de las islas más afectadas del archipiélago por el temporal Theres, con al menos 12 carreteras cerradas y varios núcleos de población parcialmente aislados. Las lluvias intensas, el viento y el riesgo de nuevos desprendimientos siguen condicionando la movilidad en la red viaria.

El suroeste y la cumbre: las zonas más castigadas

Uno de los puntos de mayor preocupación se sitúa en Mogán. La mítica carretera GC-200, a la altura del kilómetro 50 (cerca de Veneguera), permanece bajo cierre temporal. El riesgo de desprendimientos en esta zona, históricamente sensible a las lluvias, ha obligado a los operarios a actuar para garantizar la seguridad.

Pero si hay un sector donde la borrasca Therese está mostrando su cara más severa es en la cumbre. Los municipios de Tejeda y Artenara se encuentran parcialmente aislados por carretera:

GC-210: Se encuentra cerrada en dos tramos críticos: entre Tejeda y Artenara (KM 0 al 5) y la conexión de La Aldea con Artenara (KM 9 al 33).

Se encuentra cerrada en dos tramos críticos: entre Tejeda y Artenara (KM 0 al 5) y la conexión de La Aldea con Artenara (KM 9 al 33). GC-606: Inhabilitada entre El Carrizal de Tejeda (KM 8 al 12).

Inhabilitada entre El Carrizal de Tejeda (KM 8 al 12). GC-608: Cierre total en el kilómetro 1.600, bloqueando el acceso a La Culata.

El factor de las presas: alivio preventivo en Los Pérez

La intensidad de Therese ha llenado los cauces y embalses a una velocidad poco habitual en Gran Canaria. Esto ha forzado al Cabildo a realizar cierres preventivos por alivio de presas. Es el caso de la GC-231, donde el acceso al Sao (entre los kilómetros 7.200 y 6.900) ha sido clausurado para evitar riesgos ante el aumento del caudal de la Presa de Los Pérez.

Asimismo, la GC-605 permanece cerrada desde Pie de la Cuesta, en su intersección con la GC-200, como medida de cautela ante la inestabilidad del terreno.

Restricciones en Ayacata y el Barranco de Arguineguín

La movilidad en el sur también se ve comprometida. En la GC-60, el tramo que va de Ayacata (KM 11+450 al 14+300) presenta restricciones severas. Actualmente, solo se permite el paso a los núcleos poblacionales de la zona entre los kilómetros 2+500 y 11+450, con el fin de priorizar la seguridad de los residentes.

Por otro lado, la GC-505 en el Barranco de Arguineguín (desde Las Crucitas hasta Cercado de Espino) y la GC-80 cerca de La Atalaya, también figuran en la lista de vías intransitables esta mañana.

Resumen de carreteras cortadas hoy, lunes 23 de marzo

GC-200 (KM 50): Cierre temporal cerca de Veneguera.

Cierre temporal cerca de Veneguera. GC-605: Cierre preventivo desde Pie de la Cuesta.

Cierre preventivo desde Pie de la Cuesta. GC-231 (KM 7+200 al 6+900): Acceso al Sao cerrado por alivio de Presa Los Pérez.

Acceso al Sao cerrado por alivio de Presa Los Pérez. GC-210: Cerrada entre Tejeda-Artenara y La Aldea-Artenara.

Cerrada entre Tejeda-Artenara y La Aldea-Artenara. GC-60: Restricciones en Ayacata (KM 11+450 al 14+300).

Restricciones en Ayacata (KM 11+450 al 14+300). GC-505: Barranco de Arguineguín (KM 3 al 11).

Barranco de Arguineguín (KM 3 al 11). GC-400: Cerrada en la zona de Ariñez (KM 1 al 3).

Cerrada en la zona de Ariñez (KM 1 al 3). GC-608: Acceso a La Culata totalmente cerrado.

Acceso a La Culata totalmente cerrado. GC-606: Zona de El Carrizal de Tejeda cerrada.

Zona de El Carrizal de Tejeda cerrada. GC-80: Cierre cerca de La Atalaya (KM 2 al 7).

Desprendimientos, inundaciones y rescates

El paso de la borrasca Therese ha generado múltiples situaciones de riesgo. En las últimas horas se han registrado:

Desprendimientos de rocas de gran tamaño , incluso superiores a 15 toneladas

, incluso superiores a 15 toneladas Inundaciones en barrancos , como el Guiniguada, donde se realizaron rescates

, como el Guiniguada, donde se realizaron rescates Evacuaciones preventivas en zonas como Agaete por el desbordamiento de presas

Además, los servicios de emergencia han tenido que intervenir en varias ocasiones para auxiliar a personas atrapadas o incomunicadas, lo que refleja la intensidad del episodio meteorológico.

Alertas activas y previsión meteorológica

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos por lluvias, viento y fenómenos costeros en Canarias. Se han registrado rachas superiores a los 100 km/h y acumulaciones significativas de agua en pocas horas.

El Gobierno de Canarias ha activado los protocolos del Plan Específico de Emergencias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), una herramienta oficial para la gestión de este tipo de situaciones.

Webcam Lanzarote

Las previsiones apuntan a que la inestabilidad continuará durante las próximas horas, aunque con tendencia a mejorar progresivamente a lo largo de la semana.

El barranco de Tecén vuelve a correr en Telde tras años seco por el temporal / LP/DLP

Las autoridades insisten en seguir recomendaciones básicas de seguridad:

Evitar circular por carreteras afectadas

No acercarse a barrancos o zonas inundables

Consultar fuentes oficiales antes de desplazarse

El Cabildo de Gran Canaria ha movilizado a cientos de operarios para trabajar en la limpieza y reapertura de las vías, aunque advierten de que la normalidad tardará en recuperarse en algunos puntos.

Una borrasca de alto impacto en Canarias

La borrasca Therese forma parte de una serie de temporales que han afectado al archipiélago en los últimos meses, caracterizados por lluvias intensas y fenómenos extremos. Este episodio ha sido especialmente significativo por la combinación de factores: precipitaciones persistentes, viento fuerte y saturación del terreno.

Diversos estudios de organismos europeos como la Agencia Europea de Medio Ambiente han alertado en los últimos años del aumento de eventos meteorológicos extremos en regiones insulares, especialmente en el Atlántico, debido al cambio climático. Este tipo de situaciones incrementa el riesgo de inundaciones y cortes de carreteras, como los que se están produciendo actualmente.