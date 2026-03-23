Los Caserones de La Aldea: nuevas catas y pruebas de carbono 14 para investigar el poblado aborigen

El Cabildo reactiva los trabajos de investigación en el yacimiento arqueológico de Los Caserones en La Aldea, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de zona arqueológica hace 40 años, y ubicado dentro del ámbito territorial de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. La actuación, que se prolongará durante cuatro meses a pie de terreno y otros ocho de laboratorio, prevé nuevas catas, estudiar los muros de habitaciones y se realizarán pruebas de carbono 14 para datar la antigüedad. «La parcela presenta un gran potencial para albergar estructuras y materiales arqueológicos relevantes para el estudio», señala el proyecto.

Después de tres años

Los Caserones ha sido objeto de diferentes intervenciones arqueológicas. La última de ellas tuvo lugar en 2023. Ahora se trata de evaluar el estado de conservación de las estructuras afectadas por campañas anteriores y profundizar en las líneas previas de investigación.

Limpieza de restros hallados en el yacimiento de La Aldea. / David Delfour.

El poblado indígena presentaba una planta circular u oval en el exterior y forma cruciforme en el interior, con gruesos muros de piedra. El asentamiento se complementa con una zona de necrópolis a base de semicírculos que rodean a un torreón central. La distribución de las sepulturas demuestra la existencia de una jerarquización, donde los varones ocupaban los lugares de mayor relevancia.

Muestras de micromorfología

Los trabajos que ahora se reactivan contemplan la excavación arqueológica del interior de la alcoba de la estructura Cas-1-2 Unidad Estratigráfica Muraria (UEM-6), el análisis de la cabecera de la unidad de los muros de la alcoba de la estructura Cas-1-2 (UEM-20) y la verificación de la remodelación muraria de UEM-6. Por otro lado, se actuará en la delimitación de la UEM-18 a partir de la excavación del interior y exterior del trazado de la pared, con tareas de consolidación.

Se acometerán una excavación arqueológica de cada una de las cabeceras de las estructuras y la realización de dos catas arqueológicas. Se complementa con la recuperación de la totalidad del registro sedimentario de la excavación y sondeos arqueológicos para su procesado, así como toma de posibles muestras de micromorfología, además de la elaboración de una relación exhaustiva de los objetos arqueológicos recogidos desde las primeras intervenciones en el yacimiento desde la década de 1970 y la redacción de un plan de actuación para el estudio de materiales.

A esto se suma la obtención y análisis de, al menos, dos muestras para datación radiocarbónica (C14) de los espacios arqueológicos intervenidos. Y, por último, conlleva trabajos de conservación preventiva y de los restos muebles que lo precisen, específicamente de la cabecera de las UEM intervenidas en la campaña de 2023 y la que ahora se inicia. La actuación se prolongará durante 12 meses, de los cuales cuatros meses serán de trabajo de campo y ocho de laboratorio. La intervención ha sido adjudicada a la empresa tinerfeña Prored S. Coop. por 39.685 euros, que ya trabajó en la zona antes.

El poblado de Los Caserones se considera uno de los de mayor envergadura de la isla y fue declarado Bien de Interés Cultural el 7 de febrero de 1986, por lo que se cumplen ahora 40 años.

El método del carbono-14 determinó su antigüedad en un período comprendido entre el año 60 después de Cristo y el 810 d.c., una cronología que podría responder a los inicios y el abandono de este área poblacional prehispánico.

El trabajo que ahora se inicia se justifica en el marco de los objetivos establecidos en el Plan de Gestión de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria 2023-2025, en particular aquellos relativos a la conservación, investigación y puesta en valor del patrimonio cultural.

Centro de interpretación

La Aldea cuenta con su propio centro de interpretación Los Caserones, que invita a los visitantes «a sumergirse en un universo cultural que se ha nutrido de los recursos naturales que sustentaron a las primeras poblaciones de aldeanos y aldeanas». El centro se sitúa en las inmediaciones del Humedal de La Marciega, «mar ciega», laguna o humedal sin salida al mar, como lo denominan las personas del lugar.

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El centro cuenta con cinco salas, que permiten conocer parte de los tesoros arqueológicos del enclave a través de réplicas de vasijas, ídolos y pintaderas, imágenes de restos óseos humanos y figuras zoomorfas, que parece representar tortugas o aves marinas que frecuentaban El Charco.