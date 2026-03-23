Una comunicación de enfermería del Hospital Doctor Negrín recibe un premio en las Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras

Una comunicación realizada por profesionales de enfermería del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha sido galardonada con el primer premio a la mejor experiencia oral en el marco de las 36 Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras, organizadas por la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), celebradas recientemente en Palma de Mallorca. El objetivo fundamental de este trabajo ha sido diseñar, desarrollar e implementar un plan formativo dirigido a mandos intermedios, con el fin de fortalecer las competencias clave necesarias para una gestión eficiente.

Necesidades formativas reales de mandos intermedios ante la innovación y el dato es el título de la ponencia que fue elaborada por los profesionales de enfermería Enrique Hernández Mendoza, Leticia Benítez Santana, Cristina López Afán, Aday García Almeida, Melba Estupiñán Guedes y Marco Ponce Armas. El director de Enfermería, Enrique Hernández Mendoza, fue el encargado de presentar el estudio durante el citado congreso. Tal y como se recoge en esta investigación, la incorporación de la innovación, la inteligencia artificial y los sistemas avanzados de gestión del dato constituyen elementos clave en la transformación sanitaria actual, planteando nuevos retos para la gestión enfermera.

Alta cualificación

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín cuenta con un equipo de gestores de enfermería (supervisores, supervisores de área y responsables de unidad, entre otros) altamente cualificado, que mantiene un firme compromiso con la mejora continua de la calidad asistencial, la seguridad del paciente y el bienestar de los profesionales. En este contexto, se planteó la puesta en marcha de este plan formativo orientado a mejorar sus competencias.

En 2025 se diseñó este programa centrado en proporcionar herramientas prácticas que faciliten un mejor desempeño de las funciones de los mandos intermedios. El plan integró dos vertientes fundamentales: el desarrollo de habilidades blandas y el fortalecimiento de la capacidad gestora, abordando aspectos como la gestión de permisos y recursos humanos, el liderazgo o la resolución de conflictos. La formación se estructuró en sesiones teórico-prácticas basadas en situaciones reales. En total, el plan formativo incluyó diez acciones formativas desarrolladas a lo largo de 2025, con la participación de, aproximadamente, 567 profesionales, de los cuales el 65% eran supervisoras y el dieciséis por ciento supervisores de área.

Entre las conclusiones más relevantes del estudio destaca que la formación dio respuesta a una necesidad real, reforzando tanto las habilidades técnicas como las competencias profesionales, con un impacto significativo en el nivel de conocimiento y en la organización de la institución. Asimismo, la elevada valoración del contenido y su aplicabilidad inmediata confirma su utilidad para fortalecer la confianza, la toma de decisiones, la gestión en seguridad de pacientes, la calidad asistencial y la atención a los profesionales. El estudio también concluye que la mejora de las competencias gestoras constituye un paso clave para avanzar en la incorporación de nuevas tecnologías en el ámbito sanitario.

En el marco de las 36 Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras, celebradas bajo el lema Humanismo tecnológico 2.0: gestionando la nueva era de los cuidados, se compartieron diferentes enfoques para integrar la innovación digital en la gestión enfermera, manteniendo siempre la visión humanista que caracteriza a esta profesión.