La Feria Empresarial del Norte recorre Gran Canaria en las guaguas de Global

La XXIV Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria recorrerá las carreteras grancanarias a través del transporte público interurbano. La Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte y el Ayuntamiento de Gáldar presentaron este lunes la rotulación de la campaña publicitaria de Enorte en las guaguas de la empresa Global, una acción que permitirá proyectar la imagen de esta nueva edición de la feria por el territorio insular.

La rotulación de las guaguas forma parte del conjunto de acciones de promoción diseñadas para esta edición, que se celebrará del 27 al 29 de marzo (este fin de semana) en el recinto cultural de La Quinta, en Gáldar, y que reunirá a 80 empresas, productores y profesionales de toda la comarca norte, consolidándose como uno de los principales escaparates comerciales de Gran Canaria y el más antiguo de ámbito comarcal de Canarias.

Dar a conocer el tejido productivo

Durante la presentación en la estación de guaguas de Gáldar, la presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario, destacó que “llevar la imagen de Enorte a las guaguas de Global nos permite acercar la feria a toda la ciudadanía y reforzar su proyección en el conjunto de la isla. Es una forma de poner en valor el trabajo del tejido empresarial del norte y de invitar a toda Gran Canaria a formar parte de esta cita”.

Un momento de la presentación de las guaguas de Global, con la nueva rotulación de Enorte. / LP / DLP

Víctor Quintana indicó que “desde Global nos sentimos orgullosos de colaborar en la difusión de un evento como Enorte, que representa el dinamismo económico del norte de la isla y conecta con la ciudadanía a través de un medio tan cercano como el transporte público. Asimismo, iniciativas como esta, al igual que el servicio que presta Global, cumplen una función de servicio público, por lo que resulta muy importante sumar esfuerzos y trabajar de manera conjunta”.

80 empresas

El acto contó con la participación del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gáldar, Julio Mateo; el representante de Global (Salcai-Utinsa S.A.), Víctor Quintana; así como de los concejales de Desarrollo Local de Gáldar, Agustín Martín, y de Agaete, Quiona Rosario, quienes destacaron la importancia de esta acción dentro de la estrategia de difusión de la feria.

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La vigésimo cuarta edición de esta feria comarcal ha cerrado el proceso de inscripción con 110 preinscripciones registradas, de las que finalmente podrán participar 80 empresas debido a la capacidad disponible del recinto. Este elevado nivel de demanda confirma el crecimiento sostenido de una cita que cada año gana peso dentro del panorama productivo de Gran Canaria y refuerza su papel como plataforma de visibilidad para pequeñas y medianas empresas, productores, comercios y emprendedores.