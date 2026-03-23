ENORTE 2026 impulsa en Gáldar la mayor cita empresarial del norte de Gran Canaria

La Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria, ENORTE, regresa este 2026 a Gáldar consolidada como una de las grandes citas económicas y comerciales del calendario insular. Del 27 al 29 de marzo, el recinto cultural de La Quinta volverá a convertirse en el principal punto de encuentro del tejido productivo del norte de la isla en una edición que llega con todos sus espacios expositivos cubiertos semanas antes de su apertura oficial y con un nuevo récord de participación empresarial.

La vigésimo cuarta edición de esta feria comarcal ha cerrado el proceso de inscripción con 110 preinscripciones registradas, de las que finalmente podrán participar 80 empresas debido a la capacidad disponible del recinto. Este elevado nivel de demanda confirma el crecimiento sostenido de una cita que cada año gana peso dentro del panorama productivo de Gran Canaria y refuerza su papel como plataforma de visibilidad para pequeñas y medianas empresas, productores, comercios y emprendedores.

Organizada por la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria junto al Ayuntamiento de Gáldar, ENORTE mantiene intacta su vocación de impulsar el comercio de proximidad, promocionar el producto kilómetro cero y generar nuevas oportunidades para el desarrollo económico de los once municipios de la comarca. Su continuidad durante 24 ediciones la convierte, además, en la feria empresarial comarcal más antigua de Canarias y en una de las convocatorias económicas con mayor arraigo dentro del norte de la isla.

Cartel Enorte 2026 / La Provincia

Durante tres jornadas, el recinto de La Quinta reunirá propuestas procedentes de distintos sectores, desde alimentación, comercio, artesanía y servicios hasta iniciativas vinculadas al turismo, la innovación, la sostenibilidad y el emprendimiento. A ello se sumará una zona específica dedicada a la gastronomía, que volverá a ocupar un lugar destacado dentro del recorrido ferial y reforzará el atractivo de una cita pensada también para el disfrute del público general.

La edición de este año aspira además a superar el elevado número de visitantes registrado en 2025 durante su celebración en Arucas, reforzando el crecimiento de una feria que amplía cada año su capacidad de atracción y consolida su papel como gran punto de encuentro económico y social del norte de Gran Canaria. El recinto cultural de La Quinta, situado junto al Polideportivo Juan Vega Mateos, volverá a ofrecer un espacio amplio, accesible y preparado para combinar actividad comercial, dinamización social y programación cultural en un entorno pensado para facilitar el recorrido de los asistentes y mejorar la proyección de cada expositor.

La ubicación del recinto permite además un acceso cómodo tanto desde el casco urbano de Gáldar como desde otros municipios del norte de Gran Canaria, favoreciendo la asistencia de visitantes durante todo el fin de semana.

La Quinta vuelve a convertirse en epicentro del tejido productivo del norte

ENORTE volverá a celebrarse en uno de los espacios más reconocibles para grandes eventos en Gáldar, consolidando a La Quinta como punto de referencia para actividades empresariales, comerciales y de promoción territorial. La distribución del recinto permitirá una circulación más cómoda entre expositores, zonas gastronómicas y escenarios, favoreciendo una experiencia más dinámica tanto para empresas como para visitantes.

Tres jornadas de feria con música en directo, gastronomía y propuestas para todos los públicos

La feria abrirá sus puertas el viernes 27 de marzo a las 17:00 horas, mientras que la inauguración oficial tendrá lugar a las 18:00 horas. Esa primera jornada contará con las actuaciones musicales de Etcétera y Cuenta Atrás, que marcarán el arranque de una programación diseñada para convertir ENORTE en una experiencia abierta a públicos diversos.

El sábado 28 concentrará buena parte de la actividad, con apertura desde las 10:00 hasta las 20:00 horas y una agenda que combinará animación infantil con Rafaelillo Clown, almuerzo popular elaborado con productos de la comarca y actuaciones musicales de La Trova, Que Chimba y Rosario 8. Paralelamente, la zona gastronómica, bajo el formato GastroNorte, prolongará su actividad hasta las 22:00 horas, reforzando el atractivo del evento como espacio de encuentro y convivencia.

El domingo 29 mantendrá abierta la feria desde las 10:00 hasta las 15:00 horas y acogerá uno de los momentos más esperados del programa con la actuación de Los Gofiones, referencia imprescindible de la música popular canaria, encargados de cerrar esta edición.

Además del componente comercial, ENORTE sigue funcionando como un espacio de cohesión territorial para el norte de Gran Canaria, donde convergen administraciones públicas, tejido empresarial, asociaciones y ciudadanía en torno a una estrategia compartida de promoción económica y valorización del territorio.

La feria cuenta este año con el respaldo institucional del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias, además de la colaboración de Fenorte y el apoyo de patrocinadores como CaixaBank, CajaSiete, Cajamar, Global, Guaguas Municipales, Aguas de Teror y Radio Televisión Canaria.

Más allá de la dimensión empresarial, ENORTE se ha consolidado como una cita capaz de atraer miles de visitantes y proyectar una imagen renovada del norte de Gran Canaria: un territorio dinámico, con identidad propia, capaz de generar actividad económica, poner en valor sus recursos y ofrecer una propuesta diferenciada dentro del conjunto insular. Con esta nueva edición, ENORTE 2026 aspira a consolidar en Gáldar una de las ferias empresariales con mayor capacidad de convocatoria del Archipiélago.