Gáldar da el pistoletazo a su Semana Santa, Teror rescata 'Jesús en el Huerto de los Olivos' y La Aldea da un concierto sacro

Gran Canaria se prepara para vivir su Semana Santa. El salesiano José Perdigones abrió con su pregón este domingo los actos en Gáldar, mientras Teror recupera después de nueve años la procesión del Jesús en el Huerto de los Olivos, y La Aldea acoge este fin de semana un concierto sacro a cargo de la Banda Pasión.

Gáldar

La Semana Santa de Gáldar arrancó este domingo con el pregón a cargo del sacerdote salesiano José Antonio Perdigones Batista en el Templo Santuario de Santiago Apóstol, marcando oficialmente el inicio de la Semana Mayor. El acto contó con la participación del Coro Adulto de la Escuela Municipal de Música Pedro Espinosa de Gáldar, así como con un concierto de la Banda Municipal de Música de la Real Ciudad de Gáldar.

«La Semana Santa no pertenece a quien la pregona, sino a quien la vive» José Antonio Perdigones Batista — Director de la Casa Salesiana de Las Palmas de Gran Canaria

El pregonero José Antonio Perdigones Batista, originario de Cádiz, y director de la Casa Salesiana de Las Palmas de Gran Canaria puso en valor a Gáldar, su gente, su historia y su fe, afirmando que «la Semana Santa no pertenece a quien la pregona, sino a quien la vive». Citando a San Pablo, el sacerdote expresó: «Llevamos este tesoro en vasija de barro. Y eso es exactamente lo que siento en esta noche. Me siento vasija frágil, palabra limitada, emoción contenida, pero un tesoro inmenso que no es mío: la fe de este pueblo». Para el sacerdote, aceptar ser pregonero ha sido un acto de respeto a la historia de Gáldar y a tantas generaciones que supieron arrodillarse y mirar a la cruz con esperanza, sintiéndose invitado en la casa de esta ciudad y agradecido por la hospitalidad recibida para compartir lo más sagrado.

De cara a los próximos días, el programa litúrgico y procesional intensifica su actividad con los actos centrales de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. El domingo 29 de marzo, Domingo de Ramos, saldrá procesionalmente el paso del ‘Señor de la Burrita’ desde el Templo Santuario de Santiago Apóstol. La semana culminará con el Triduo Pascual, destacando el Jueves Santo con la procesión del Santísimo Sacramento y el Vía Crucis del Cristo de Indias; el Viernes Santo con la tradicional Procesión Magna y la Procesión de la Soledad; el Sábado Santo con la Solemne Vigilia Pascual; y el domingo 5 de abril, Día de Resurrección, con la procesión de Gloria de Jesús Resucitado, cerrando así un ciclo de fe que recorrerá el casco histórico y los barrios del municipio.

La procesión de La Burrita, en Teror. / LP / DLP

Teror

La Villa Mariana recupera el lunes santo la procesión del 'Jesús en el Huerto de los Olivos', que no se celebraba desde 2015, dentro del programa preparado para Semana Santa, que tendrá lugar del 29 de marzo al 5 de abril.

El programa se inicia en Teror con el Domingo de Ramos, el 29 de marzo, y la procesión de la Burrita, ofreciendo a lo largo de la semana 8 procesiones, en las que saldrán a la calle algunas de las obras más valiosas de la imaginería canaria custodiadas por la Basílica del Pino. Entre ellas, las realizadas por Luján Pérez, como el 'Señor atado a la Columna', la Virgen Dolorosa y el San Juan Evangelista. La Banda de Música de Teror acompañará algunas de las procesiones con su repertorio de marchas procesionales, aportando solemnidad y emoción al cortejo.

Fuera del programa religioso, la tradicional Quema de Judas, organizada desde por el Ayuntamiento de Teror, tendrá lugar en la noche de Vigilia Pascual el sábado 4 de abril como un acto simbólico de la traición de Judas a Jesús, y que al mismo tiempo encierra una crítica social encarnada por algún personaje de actualidad.

El evento festivo se iniciará a las 19.30 horas con un pasacalles del Judas y la Quema llegará pasadas las 22.30 horas en la Plaza de Sintes. La noche de vigilia cerrará con la verbena amenizada por Furia Joven y Promaster.

Como es tradición, el Judas es realizado por un grupo de personas del municipio, y representa a algún personaje famoso, del que no se da a conocer el nombre hasta la misma noche de la quema, para sorpresa de los asistentes. El gigante monigote es paseado por las calles en un camión hasta la Plaza de Sintes, donde tiene lugar la quema y exhibición de fuegos artificiales.

El Ayuntamiento anima a la población a participar en la elaboración del Judas, formando parte del equipo encargado de seguir manteniendo esta importante tradición en el municipio. Las personas que quieran colaborar en su elaboración en los días previos al evento pueden presentarse el lunes de la semana que viene a las 19.30 horas, en las instalaciones de los Almacenes Municipales. La realización del Judas será por la tarde-noche durante toda la Semana Santa, y el Ayuntamiento facilitará en las sesiones de elaboración un enyesque a los participantes. Además, las personas que colaboren podrán ir en el transporte que acompaña al Judas en el Pasacalles.

Las manos de un pianista. / LP / DLP

La Aldea de San Nicolás

La Aldea acoge el próximo domingo un concierto sacro a cargo de la Banda Pasión de La Aldea, en el Centro Municipal de Cultura. El evento, con entrada gratuita y organizado con la colaboración del Ayuntamiento, se presenta como una propuesta cultural que combina tradición, espiritualidad y expresión artística.

El recital dará comienzo a las 20 horas y contará con un programa centrado en la música procesional y sacra, incluyendo la interpretación de varias obras que serán estrenadas por primera vez en el municipio. Esta selección busca ofrecer al público una experiencia musical solemne e intensa en la que el repertorio conecta con el carácter simbólico y emocional propio de estas fechas.

La iniciativa pretende además generar un espacio de encuentro en torno a la música, favoreciendo el recogimiento y la contemplación a través de un formato que pone en valor el papel de las bandas en la tradición cultural local.

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“Este concierto supone un añadido a nuestro patrimonio cultural y artístico, acercando a los vecinos y vecinas a un repertorio de enorme carga histórica y espiritual en un marco tan significativo como es la Semana Santa”, ha destacado el concejal de Cultura, Víctor Hernández.