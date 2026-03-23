Gran Canaria vive una noche "muy complicada" por las lluvias intensas de la borrasca Therese con "serios problemas" en San Bartolomé y Santa Lucía

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha informado este lunes de que en la isla se ha vivido una noche muy complicada por el impacto de la borrasca Therese.

En la última reunión de coordinación celebrada este domingo a las 19.00 horas se advertía de la posible llegada de células convectivas que giraban en torno a Tenerife y Gran Canaria y que podían generar problemas, como así ha sido en esta última, ha referido en unas declaraciones difundidas por el gabinete de prensa de la corporación.

En ellas, ha confirmado que esa predicción se ha cumplido, lo que ha generado "serios problemas" en San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía y ha propiciado un gran aumento del caudal del barranco de Arguineguín, en Mogán, lo que ha obligado a cerrar completamente la GC-505.

Consecuencias de las lluvias en Telde

La lluvia intensa y persistente también ha afectado a Telde, ha dicho Morales, quien ha destacado el efecto que ello ha tenido en el caudal del canal de Salinetas, mientras que también se ha referido a los daños que esta borrasca ha causado durante la noche en algunas viviendas de Pozo Izquierdo, en la costa de Santa Lucía de Tirajana.

Aunque esta célula convectiva ya ha pasado, sigue habiendo problemas para acceder al barrio de La Culata, en Tejeda, por lo que se está habilitando a los vecinos el paso por una vía alternativa, al tiempo que se ha puesto a disposición un servicio de taxis, una movilidad que se prestaba a los vecinos de las inmediaciones del barranco de Arguineguín pero que se ha suspendido hasta que se alivie su caudal.

Actuación en más de 12 carreteras de Gran Canaria

Antonio Morales ha informado también de que hay muchas presas de la isla "llenas" y ha detallado que durante la noche ha aumentado el nivel de las de Las Niñas, "que está a medio metro de que pueda aliviar", lo que puede aumentar el agua que discurre por el barranco de Arguineguín, y la de Ayagaures, "que no se ha desbordado en ningún momento".

En cualquier caso, ha resaltado que esta borrasca ha aportado 14 millones de metros cúbicos de agua a las presas de Gran Canaria, que se suman a los que recibieron con las lluvias anteriores.

A la espera de lo que ocurra en las próximas horas, el presidente del Cabildo de Gran Canaria ha estimado que la situación tenderá a normalizarse, al tiempo que ha destacado que se actúa para ello en más de doce carreteras de la isla, si bien ha avanzado que en las próximas semanas "habrá que realizar inversiones de urgencia importantes" para que puedan operar correctamente