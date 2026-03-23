La Guardia Civil organiza convoyes escoltados para asistir a los afectados por la borrasca Therese en Gran Canaria

La Guardia Civil ha desplegado un dispositivo especial en Gran Canaria para garantizar la seguridad y mantener la comunicación con los vecinos de las zonas afectadas por la borrasca Therese.

El operativo se ha centrado especialmente en los núcleos que han quedado aislados a consecuencia del temporal, donde los agentes han facilitado el acceso controlado mediante convoyes escoltados, permitiendo la movilidad de los residentes y asegurando su atención.

En total, se han organizado 17 convoyes en los que han participado 324 vehículos y cerca de 490 personas, lo que ha permitido conectar distintas zonas incomunicadas y prestar apoyo directo a la población.

Para el desarrollo de estas actuaciones, la Guardia Civil ha contado con la colaboración de Bomberos y Policía Local, en un dispositivo coordinado con el resto de servicios de emergencia.

Los agentes continúan trabajando sobre el terreno para garantizar la seguridad en las áreas afectadas, mientras las autoridades insisten en la importancia de seguir las indicaciones oficiales y evitar desplazamientos innecesarios.