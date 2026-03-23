La lluvia y el viento dejan múltiples incidencias en Santa Lucía: desprendimientos, cortes de vías e inundaciones

La borrasca Therese ha vuelto a dejar huella en Santa Lucía de Tirajana durante la madrugada de este lunes, con lluvias intensas y fuertes rachas de viento que han provocado numerosas incidencias en el municipio.

Entre los principales efectos del temporal se encuentran desprendimientos, cortes de carreteras, problemas en el alcantarillado, inundaciones en viviendas y cortes puntuales de suministro eléctrico. Durante las últimas 24 horas, efectivos de Servicios Públicos, Limpieza Viaria, Protección Civil y Policía Local, junto al servicio de carreteras del Cabildo de Gran Canaria, han trabajado de forma continua para restablecer la normalidad.

Desprendimientos y afecciones en carreteras

La zona alta del municipio ha sido una de las más afectadas, con varias horas de lluvias intensas. La carretera GC-652, entre La Sorrueda y La Huertesilla, sufrió desprendimientos que ya han sido retirados, mientras que también se registraron incidencias en el Ingenio de Santa Lucía y en el casco del municipio, donde la caída de un muro dificultó el acceso a una vía.

Otros puntos afectados han sido Hoya de la Negra, la calle San Isidro y el entorno del Barranco del Polvo, donde se han realizado labores de limpieza, acondicionamiento y señalización para garantizar la seguridad.

Problemas en viviendas y servicios

Las lluvias también han provocado obstrucciones en el alcantarillado en distintas calles, lo que ha derivado en la entrada de agua en algunas viviendas, como en Obispo Cervera, Juan XXIII y Cano, además de afectar a un taller en la calle Fernando Guanarteme.

Asimismo, se han llevado a cabo actuaciones preventivas con sacos de arena en zonas vulnerables como Pamochamoso.

La lluvia y el viento provocan numerosos incidentes en Santa Lucía con desprendimientos, cortes de carreteras e inundaciones / LP/DLP

Playas con bandera roja y trabajos de limpieza

En el litoral, las playas continúan con bandera roja debido al mal estado del mar y al arrastre de residuos por las correntías. En Pozo Izquierdo, las zonas de El Barranquillo y Piedras Negras han sido especialmente afectadas.

Este lunes se han realizado labores de limpieza, que continuarán en los próximos días, junto con el análisis del agua una vez remita el episodio. También se procederá a la reposición de piedras en varias zonas del litoral cuando mejore la situación.

Otras incidencias en instalaciones y espacios públicos

El temporal ha afectado también a distintas infraestructuras municipales. Se han registrado correntías en la vía de acceso al Centro de Protección Animal, inundaciones en el Centro de Día de la calle Artenara y goteras en la Escuela Taller.

La Ciudad Infantil ha tenido que ser cerrada por la acumulación de agua en parte de sus instalaciones, mientras que en otros puntos del municipio se han producido caídas de ramas y hojas de palmera.

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A pesar de ello, las instalaciones deportivas municipales han podido reabrir tras las labores de limpieza realizadas.