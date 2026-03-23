Lunes 23 de marzo: estas son las gasolineras más baratas de Las Palmas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

Para llenar tu vehículo hoy, lunes 23 de marzo, con Gasolina 98, la estación SANTANA DOMINGUEZ de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,257€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Ingenio, isla de Gran Canaria, en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10. Allí, la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. tiene la Gasolina 98 a 1,257€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Ingenio, isla de Gran Canaria, estación PLENERGY de AVENIDA CARLOS V, 109. Allí tiene un precio de 1,239€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PLENERGY en Ingenio, isla de Gran Canaria, CALLE ÁFRICA, 4, donde el precio del Gasóleo A es de 1,239€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,179€. La segunda opción más económica de la provincia está en Ingenio, en la isla de Gran Canaria, estación PLENERGY de AVENIDA CARLOS V, 109, donde la Gasolina 95 está a 1,199€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Gran Canaria

La estación PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 1,179€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de AVENIDA CARLOS V, 109 del municipio de Ingenio a 1,199€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio PLENERGY de AVENIDA CARLOS V, 109 en el municipio de Ingenio a 1,239€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE ÁFRICA, 4 en Ingenio a 1,239€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3, a 1,257€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 de Ingenio a 1,257€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Lanzarote

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio REPSOL de Arrecife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,359€ el litro en Carretera Circunvalación km 4,5. En Arrecife, Carretera Circunvalación km 4,5, la estación de servicio REPSOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,359€ el litro.

Para llenar el tanque hoy lunes 23 de marzo con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,239€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,239€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,279€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,279€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Fuerteventura

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE REAL, 22 en el municipio de Antigua a 1,265€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en Antigua a 1,285€ el litro de Gasóleo A.

La estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad en el municipio de Tuineje es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,264€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 del municipio de Antigua a 1,279€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, a 1,284€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2GO MUELLE CHICO en Calle Muelle Dársena Pesquera de Puerto del Rosario a 1,379€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,257€ el litro, en CALLE AYAGAURES, 3 en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,280€ el litro, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

El diésel más barato está en PLENERGY, a 1,279€ el litro, situada en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. La segunda opción más barata es la estación H2EXAGON LAS TORRES que ofrece el gasoil a 1,289€ el litro en Gasóleo A en CALLE ARRECIFE, 33.

La Gasolina 95 más barata de hoy, lunes 23 de marzo, está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 a 1,179€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,229€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Telde

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, donde la estación de servicio H2EXAGON JINAMAR ofrece el diésel a 1,289€ el litro. La estación FAST FUEL GORO de CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,319€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO, en Calle Alegría 2, donde está a 1,246€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 1,247€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Calle Alegría 2, con un precio de 1,279€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,280€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [23/03/2026 8:16:00]