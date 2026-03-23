Dos personas desafían a la borrasca Therese y navegan en kayak por el barranco de La Aldea en Gran Canaria

Dos personas se han adentrado en el barranco de La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, a bordo de un kayak, desafiando las advertencias de precaución emitidas por las autoridades debido a las intensas lluvias provocadas por la borrasca Therese, todavía activa en Canarias.

Las fuertes precipitaciones del pasado fin de semana han aumentado significativamente el caudal del barranco, que incluso llegó a la playa de La Aldea.

A pesar de las claras recomendaciones del Cabildo de Gran Canaria y las autoridades locales, que instaban a evitar acercarse a los cauces, los dos intrépidos deportistas optaron por desoír los peligros y navegar en una de las zonas más afectadas por el temporal.

David Godoy Suárez/La Provincia

La borrasca Therese y su impacto en el barranco

La situación generada por la borrasca Therese ha puesto en alerta a las autoridades locales y a los equipos de emergencia. A lo largo del fin de semana, las lluvias registradas en las zonas altas de la isla, como Tejeda y la cumbre de Gran Canaria, aumentaron el riesgo de crecidas repentinas en los cauces de los barrancos.

A pesar de que el barranco de La Aldea no ha llegado a desbordarse, salvo en su desembocadura, el caudal de agua sigue siendo significativo, lo que eleva el riesgo de que en cualquier momento se puedan producir crecidas puntuales, advierte el Consistorio aldeano. La situación sigue siendo monitoreada por el Ayuntamiento y el Cabildo de Gran Canaria, quienes están coordinando los esfuerzos para hacer frente a los efectos de la borrasca y garantizar la seguridad de los vecinos.

El Plan Insular de Emergencias de Gran Canaria (PEIN) se mantiene activo desde el sábado 21 de marzo, debido a la posibilidad de que las presas cercanas se desborden por el aliviado de aguas, lo que podría generar un aumento de caudal aguas abajo. El Plan Insular establece medidas de vigilancia y actuación ante posibles emergencias.

Coordinación de los servicios de emergencia

El alcalde de La Aldea de San Nicolás, Pedro Suárez, se desplazó el pasado sábado al barranco para supervisar las labores de control y seguimiento de la situación. Ha estado en constante comunicación con el Director Técnico de Emergencias del Cabildo, Federico Grillo, para evaluar la evolución del temporal y anticipar las medidas necesarias para proteger a la población.

El alcalde ha resaltado la prudencia como factor clave para evitar tragedias: "Aunque la situación está controlada, las lluvias pueden provocar un aumento repentino del caudal, por lo que pedimos a la ciudadanía que no se acerque a los cauces y que extreme las precauciones, especialmente los residentes cercanos", subrayó Suárez.

Medidas de seguridad y prevención

El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás ha insistido en la importancia de seguir las recomendaciones de los canales oficiales como el 112 y ha reiterado que, aunque no se han producido desbordamientos significativos, la situación es muy cambiante. Las autoridades piden a los residentes en zonas de riesgo que eviten movilidad innecesaria y que permanezcan informados sobre las actualizaciones de la borrasca.

Reboso de las tres pesas de La Aldea

La lluvia hizo rebosar el pasado sábado las tres presas de La Aldea (Parralillo, Caidero de la Niña y Siberio), un acontecimiento que los vecinos celebraron con el baile de la rama, el repique de campanas, voladores y sacando el santo a la puerta de la iglesia.

Las imágenes de la borrasca Therese en Gran Canaria (21/03/26) / José Pérez Curbelo

Decenas de personas se acercaron hasta la playa para contemplar la desembocadura el barranco en la playa en una de las imágenes históricas que ha dejado la borrasca Therese en La Aldea.

Los daños del viento en La Aldea

El temporal de viento y lluvia ha afectado a elementos como el alumbrado público, el mobiliario urbano, vallados y arboleda en diferentes puntos del municipio, especialmente en los valles de La Aldea, Tasarte y Tasartico, señalan desde el Ayuntamiento.

Asimismo, se han producido algunos desprendimientos de cierta consideración, entre ellos el registrado en la carretera que conecta La Aldea con Mogán el pasado fin de semana y también este lunes, que ha llevado a cerrar la vía GC-200 (La Aldea-Mogán) para proceder a la retirada de los elementos que dificultan la circulación de vehículos. El trayecto ya ha sido abierto, ha informado el Consistorio.