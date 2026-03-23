La reorganización de las cabalgatas del carnaval reduce el número de carrozas en Maspalomas y Mogán

El aplazamiento de la Gran Cabalgata del Carnaval Internacional de Maspalomas por la borrasca Therese no solo ha obligado a mover uno de los actos más multitudinarios del calendario festivo del sur de Gran Canaria, también ha desencadenado un efecto dominó sobre Mogán, Carrizal y, especialmente, sobre las carrozas, que ahora afrontan un fin de semana comprimido con cambios de última hora, problemas logísticos y el riesgo de una menor participación. La cabalgata de Maspalomas, prevista inicialmente para el sábado 21 de marzo, tuvo que aplazarse al sábado 28 por las condiciones meteorológicas adversas. Para evitar coincidir con ese desfile, Mogán decidió trasladar su cabalgata del sábado 28 al domingo 29. El carnaval del Carrizal también tiene nueva fecha, aplazando gran parte de sus actos después de Semana Santa, entre ellos la cabalgata prevista para el 28 que tendrá lugar finalmente el sábado 11 de abril. En la práctica, el reajuste ha abierto un escenario de incertidumbre para carroceros, organizadores y participantes de cara a las próximas semanas.

En Maspalomas están previstas 115 carrozas y, a día de hoy, el 80% ha confirmado su asistencia, aunque el plazo sigue abierto hasta este martes. En Mogán, por su parte, había siete carrozas previstas, pero dos ya se han dado de baja. La fotografía, por tanto, refleja un escenario todavía abierto, pendiente de cómo termine de cerrarse la semana. Uno de los factores decisivos será la logística. Julián Ferrero, de la asociación de carroceros de Telcarrozas, explica que aún es pronto para saber con exactitud cuántas carrozas podrán estar finalmente en ambos desfiles, pero subraya que la clave está en la disponibilidad de conductores. Según detalla, el sector trabaja con un sistema digital de control horario que fija un máximo de horas semanales, de modo que ahora hay que reorganizarlo todo para intentar llegar tanto a Mogán como a Maspalomas. La intención, asegura, es acudir a ambas cabalgatas con las carrozas que ya tenían previsto salir, siempre que sea posible.

Cabalgata del Carnaval de Maspalomas. / José Carlos Guerra

La cabalgata, un punto de encuentro para amigos de distintos lugares

A ello se suma el golpe para quienes habían organizado su carnaval con mucha antelación. Julián considera que uno de los grandes perjudicados son los participantes que venían de fuera solo para la cabalgata, especialmente desde la Península. «Llevan un año esperando para venir», resume. El cambio de fecha, añade, también afecta a los carroceros por las cancelaciones o desajustes en comida, bebida y otros preparativos, además del temor a que la afluencia de público sea menor que la prevista inicialmente.

Asimismo, reivindican otra forma de entender el carnaval. En la Asociación Cultural Macanavos, de la que también es miembro Ferrero, no viven estas fiestas como un negocio, sino como un punto de encuentro entre amigos que vienen de distintas partes de España. Son 45 integrantes y llevan diez años haciendo del Carnaval de Maspalomas una tradición en el grupo. Debido a los cambios de fecha, en esta ocasión la carroza número tres no contará con la misma participación de otros años, ya que varios de sus integrantes no podrán reorganizar sus planes para estar presentes. Aun así, el grupo mantiene su intención de salir y de sostener una cita que, más allá de la fiesta, entienden como una forma de reunirse y compartir tiempo juntos, lo que supone una pérdida intangible para el colectivo. Julián lamenta, además, la imagen estereotipada que en ocasiones existe sobre el mundo de las carrozas. Defiende que no todas funcionan con lógica empresarial ni persiguen un beneficio económico, y recuerda que para muchos grupos el carnaval es, sencillamente, una excusa para reunirse, compartir y mantener viva una tradición.

El 100% de los asistentes peninsulares cancela

Más contundente es el impacto que describen desde Carrozas José Halcón. Esta empresa señala que se ha caído el 100% de los asistentes que venían de la Península, unas 70 personas que solían concentrarse en una misma carroza de las seis con las que trabaja la empresa. Con un vehículo libre para la cabalgata de Maspalomas, finalmente la empresa explica que han optado por cederla al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana sin costes para que pueda ser utilizada por el centro de mayores y permitir así que las personas mayores disfruten también del carnaval. José reconoce que el cambio cogió a todos por sorpresa, aunque insiste en que la prioridad debe ser la seguridad. La empresa, dedicada a la organización de eventos, también ha tenido que rehacer su agenda y adelanta que no acudirá a la cabalgata de Carrizal del 11 de abril, ya que ya tenía compromisos cerrados para esas fechas. En el caso de Travelsol, la agencia de viajes solo ha confirmado que no acudirán a la cabalgata de Mogán, una ausencia más en un tablero que todavía puede seguir moviéndose en los próximos días.

La repercusión es especialmente sensible en Maspalomas por el peso que tiene su cabalgata dentro del carnaval del sur. El evento tenía prevista la participación de 500.000 personas, lo que revela la magnitud organizativa que implica cualquier cambio en una cita de estas características. Aun así, el sector afronta esta semana con la voluntad de adaptarse y de intentar que las dos cabalgatas mantengan su brillo pese a los contratiempos. Con ese contexto, el último fin de semana de marzo se convierte en una prueba de resistencia para el carnaval del sur, con el hándicap añadido de la cercanía de la Semana Santa. Las administraciones han optado por reordenar el calendario para salvar las cabalgatas y el sector, mientras tanto, trabaja contrarreloj para sostener una de las imágenes más reconocibles de estas fiestas: las carrozas recorriendo las calles.